Скачать
Суббота, 10.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Еще есть шансы остановить "Северный поток-2", – замглавы ОП Игорь Жовква
Еще есть шансы остановить "Северный поток-2", – замглавы ОП Игорь Жовква
Боец погиб, еще трое госпитализированы: Украина вновь понесла потери на Донбассе
Боец погиб, еще трое госпитализированы: Украина вновь понесла потери на Донбассе
"Любой ответ лучше, чем отсутствие ответа вообще": в Офисе президента пояснили позицию по членству Украины в НАТО
"Любой ответ лучше, чем отсутствие ответа вообще": в Офисе президента пояснили позицию по членству Украины в НАТО
Подтопления в Крыму будут повторяться - Александр Лиев
Подтопления в Крыму будут повторяться - Александр Лиев

В ОПУ рассказали, чего ожидают от Крымской платформы

В ОПУ рассказали, чего ожидают от Крымской платформы
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф

Крымская платформа полноценно заработает, если инициативе помогут международные партнеры. В Офисе президента Украины планируют, что все участники саммита впоследствии будут оказывать разного рода поддержку - от финансовой до информационной. 

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу"рассказал заместитель главы Офиса президента (ОП) по европейской и евроатлантической интеграции Украины Игорь Жовква.

"Любой ответ лучше, чем отсутствие ответа вообще": в Офисе президента пояснили позицию по членству Украины в НАТО

"Мы хотим, чтобы в каждом правительстве или офисе руководителя государства, было отдельное должностное лицо, в портфолио которой входили бы вопросы деятельности Крымской платформы", — отметил чиновник.

По его словам уже есть договоренности с некоторыми странами о таких представителях.

Россия шантажирует и угрожает странам из-за Украины: в МИД рассказали подробности

В ОПУ рассказали, что после саммита ожидают открытия офиса Крымской платформы, который будет заниматься и отслеживать ситуацию на оккупированном полуострове с экологией, экономикой, военными вопросами и правами человека. 

Жовква подчеркнул, что формат платформы стал необходим, поскольку президент Украины Владимир Зеленский ранее пытался поднять вопрос Крыма на международных площадках, но его не поддержали.  Так, во время саммита Нормандской четверки его идею обсудить ситуацию с оккупацией Крыма не поддержали, объяснив это тем, что  формат переговоров предполагал общение о Донбассе. Сейчас же, после принятия стратегии по деоккупации Крыма, частью внешнеполитических усилий государства стала Крымская платформа. 

Подробнее читайте в интервью замглавы ОП Игоря Жовквы "Телеграфу".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 294

Все по теме:

Крым, Офис президента Украины, Игорь Жовква, Крымская платформа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский в понедельник примет участие в заседании фракции "Слуга народа": источник рассказал, что будут обсуждать
02 "Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
03 Сало лучше, чем сливочное масло: диетолог напомнила о полезных свойствах жирного продукта
04 Непобедимый мексиканец ударами-бомбами нокаутировал кубинца (видео)
05 Столицу Ирана сотряс взрыв (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
&quot;Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его&quot;: невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
"Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
Как проводить самое короткое и эффективное собеседование: бизнесмен Евгений Черняк поделился опытом
Как проводить самое короткое и эффективное собеседование: бизнесмен Евгений Черняк поделился опытом
В экстремальном бикини: 40-летняя Ким Кардашьян впечатлила фигурой (фото)
В экстремальном бикини: 40-летняя Ким Кардашьян впечатлила фигурой (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь