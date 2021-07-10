В ОПУ рассказали, чего ожидают от Крымской платформы

Крымская платформа полноценно заработает, если инициативе помогут международные партнеры. В Офисе президента Украины планируют, что все участники саммита впоследствии будут оказывать разного рода поддержку - от финансовой до информационной.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу"рассказал заместитель главы Офиса президента (ОП) по европейской и евроатлантической интеграции Украины Игорь Жовква.

"Мы хотим, чтобы в каждом правительстве или офисе руководителя государства, было отдельное должностное лицо, в портфолио которой входили бы вопросы деятельности Крымской платформы", — отметил чиновник.

По его словам уже есть договоренности с некоторыми странами о таких представителях.

В ОПУ рассказали, что после саммита ожидают открытия офиса Крымской платформы, который будет заниматься и отслеживать ситуацию на оккупированном полуострове с экологией, экономикой, военными вопросами и правами человека.

Жовква подчеркнул, что формат платформы стал необходим, поскольку президент Украины Владимир Зеленский ранее пытался поднять вопрос Крыма на международных площадках, но его не поддержали. Так, во время саммита Нормандской четверки его идею обсудить ситуацию с оккупацией Крыма не поддержали, объяснив это тем, что формат переговоров предполагал общение о Донбассе. Сейчас же, после принятия стратегии по деоккупации Крыма, частью внешнеполитических усилий государства стала Крымская платформа.

Подробнее читайте в интервью замглавы ОП Игоря Жовквы "Телеграфу".