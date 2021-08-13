Кулеба потроллил Лаврова за сравнение "Крымской платформы" с шабашем

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба остался доволен нервной реакцией коллеги из РФ Сергея Лаврова на "Крымскую платформу", который назвал ее шабашем.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге.

По его словам, гневными заявлениями Лаврова о "Крымской платформе", в частности о "шабаше", он остался доволен.

"Я не буду скрывать - я доволен этой нервной реакцией", - заявил Кулеба.

После чего украинский министр привел слова Махатма Ганди: "Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом они начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете", - тем самым потроллив РФ.

Кулеба отметил, что Россия первые две стадии уже прошла, а сейчас она на третьей - активно борется с Украины. Министр считает, что третья стадия скоро тоже наступит, и это будет стадия победы Украины и возвращения Крыма.

Ранее "Телеграф" писал, что количество участников саммита "Крымской платформы" достигло 40. Сегодня, 13 августа, свое участие в саммите подтвердил польский президент Анджей Дуда.