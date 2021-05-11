Генсек ООН оценил возможность отправки миротворцев на Донбасс

Соглашение об отправке миротворцев ООН на Донбасс не будет подписано в ближайшее время.

Об этом 11 мая сообщил генсек организации Антониу Гутерриш в интервью росСМИ.

По его словам, в ООН полностью поддерживают выполнение минских соглашений и "нормандский формат". И хотя в организации озабочены эскалацией и нарушениями "тишины", они рассчитывают на деэскалацию и полное соблюдение режима по прекращению огня.

Он считает, что соглашение на отправку миротворцев ООН в Украину вряд ли будет принято в ближайшее время, поскольку существуют различные точки зрения касательно того, какой мандат и роль отыграют миротворческие силы на Донбассе.

Напомним, как 10 мая СБУ задержала участника террористической группировки "ДНР" на Донбассе, который пытался провести разведку местности на линии разграничения.