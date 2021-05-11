Скачать
Вторник, 11.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Озвучены окончательные данные о жертвах стрельбы в российской школе
Озвучены окончательные данные о жертвах стрельбы в российской школе
Стрельба в российской школе: появился список пострадавших
Стрельба в российской школе: появился список пострадавших
Оккупанты в поисках воды доведут Крым до катастрофы: озвучен прогноз
Оккупанты в поисках воды доведут Крым до катастрофы: озвучен прогноз
Непрекращающиеся обстрелы и вой сирен: что происходит в Израиле (видео)
Непрекращающиеся обстрелы и вой сирен: что происходит в Израиле (видео)

Генсек ООН оценил возможность отправки миротворцев на Донбасс

Генсек ООН оценил возможность отправки миротворцев на Донбасс
14:08 Сегодня Телеграф

Соглашение об отправке миротворцев ООН на Донбасс не будет подписано в ближайшее время.

Об этом 11 мая сообщил генсек организации Антониу Гутерриш в интервью росСМИ.

По его словам, в ООН полностью поддерживают выполнение минских соглашений и "нормандский формат". И хотя в организации озабочены эскалацией и нарушениями "тишины", они рассчитывают на деэскалацию и полное соблюдение режима по прекращению огня.

Зеленский считает, что РФ не вторгнется в Украину, потому что тогда начнется мировая война

Он считает, что соглашение на отправку миротворцев ООН в Украину вряд ли будет принято в ближайшее время, поскольку существуют различные точки зрения касательно того, какой мандат и роль отыграют миротворческие силы на Донбассе.

Напомним, как 10 мая СБУ задержала участника террористической группировки "ДНР" на Донбассе, который пытался провести разведку местности на линии разграничения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 190

Все по теме:

ООН, Донбасс, Антониу Гутерриш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Радоница 2021: что нужно знать о поминальном дне (инфографика)
02 Исчезнувший на несколько дней "врач Навального" рассказал, что с ним произошло: в это сложно поверить (видео)
03 В сеть попало фото задержанного стрелка, устроившего бойню в Казани
04 Неизвестные устроили кровавую бойню в гимназии в Казани (видео)
05 Прививают не тех: врач рассказала, что не так с вакцинацией от коронавируса в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стрелка никто не остановил: появилось видео, как Ильназ Галявиев заходил в гимназию
Стрелка никто не остановил: появилось видео, как Ильназ Галявиев заходил в гимназию
Во мне проснулся монстр: казанский стрелок рассказал, зачем пошел убивать детей (видео 18+)
Во мне проснулся монстр: казанский стрелок рассказал, зачем пошел убивать детей (видео 18+)
Вода в реке Лыбедь стала ярко-оранжевой: сеть шокировали фото
Вода в реке Лыбедь стала ярко-оранжевой: сеть шокировали фото
&quot;Визуально, звучно, духовно&quot;: после первой репетиции Евровидения выступление группы Go-A признали одним из лучших
"Визуально, звучно, духовно": после первой репетиции Евровидения выступление группы Go-A признали одним из лучших
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь