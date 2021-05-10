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Разведчик боевиков "ДНР" попался в руки СБУ вблизи линии фронта на Донбассе (фото)

Разведчик боевиков "ДНР" попался в руки СБУ вблизи линии фронта на Донбассе (фото)
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф СБУ

Служба безопасности Украины задержала участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" на Донбассе, пытавшегося провести рекогносцировку местности на линии разграничения.

Об этом в понедельник сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Оперативники СБУ установили, что задержанный боевик - уроженец Горловки. В 2016 г. он проходил службу в одном из военных формирований террористической "ДНР". На должностях "старшего разведчика" и "стрелка-помощника гранатометчика" оказал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений", - говорится в сообщении.

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Во время проверки мужчины правоохранители обнаружили военный билет т.н. "ДНР" и удостоверение "Общественной организации ветеранов Новороссии".

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"В ходе предварительного опроса задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам", - говорится в сообщении.

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Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 10 мая стало известно, что воевавшего за "ДНР" бразильца Рафаеля Лусварги на родине арестовали по обвинению в хранении наркотиков и боеприпасов.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 122

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СБУ, Донбасс, Задержание, Боевик, Разведчик, ДНР.
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