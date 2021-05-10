Воевавший против ВСУ на Донбассе наемник Лусварги снова загремел за решетку

Воевавшего за незаконную группировку "ДНР" бразильца Рафаеля Лусварги арестовали по обвинению в хранении наркотиков и боеприпасов в муниципалитете Президенти-Пруденти в Бразилии.

Об этом 9 мая сообщает globo.com.

Экс-боевик и второй мужчина привлекли внимание полиции и были остановлены. Мужчины испугались и один из них дал неправдивую информацию о себе. Во время допроса второй мужчина рассказал, что хотел купить марихуану у Рафаеля.

После этого решено было проверить наличие запрещенных веществ в его доме, в хранении которых он позже признался.

Внутри дома нашли 25 кг марихуаны, порцию кокаиноподобного вещества и 350 боеприпасов 9 мм калибра.

Ранее он согласился сохранять наркотики и пули у себя дома за плату в 3 тыс. реалов в месяц (570 долларов).

Отметим, что впервые Рафаэля Лусварги задержали СБУ, когда он пытался попасть в Украину. В 2019 году, в мае суд вынес ему приговор в 13 лет лишения свободы. При этом он попал в список лиц по обмену пленными и 29 декабря его передали в Донецк.

Напомним, как 6 мая украинские хакеры кибер-альянса, установили личность контрактника из РФ, воевавшего на Донбассе против ВСУ на стороне группировок боевиков.