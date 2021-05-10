Скачать
Понедельник, 10.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Кит заплыл в Темзу и застрял: видео и фото спасательной операции в Лондоне
Кит заплыл в Темзу и застрял: видео и фото спасательной операции в Лондоне
Создатель военных дронов Артем Вьюнник: "В оборонке многие задачи можно решить очень дешево, если понимать, как устроена сфера"
Создатель военных дронов Артем Вьюнник: "В оборонке многие задачи можно решить очень дешево, если понимать, как устроена сфера"
Главные события недели: поездка Зеленского в Польшу, визит госсекретаря США в Киев и выход Украины из "красной" зоны
Главные события недели: поездка Зеленского в Польшу, визит госсекретаря США в Киев и выход Украины из "красной" зоны
Украина получила уже более миллиона доз вакцины против коронавируса CoronaVac
Украина получила уже более миллиона доз вакцины против коронавируса CoronaVac

Воевавший против ВСУ на Донбассе наемник Лусварги снова загремел за решетку

Воевавший против ВСУ на Донбассе наемник Лусварги снова загремел за решетку
10:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Воевавшего за незаконную группировку "ДНР" бразильца Рафаеля Лусварги арестовали по обвинению в хранении наркотиков и боеприпасов в муниципалитете Президенти-Пруденти в Бразилии.

Об этом 9 мая сообщает globo.com.

Экс-боевик и второй мужчина привлекли внимание полиции и были остановлены. Мужчины испугались и один из них дал неправдивую информацию о себе. Во время допроса второй мужчина рассказал, что хотел купить марихуану у Рафаеля.

После этого решено было проверить наличие запрещенных веществ в его доме, в хранении которых он позже признался.

В ТКГ рассказали, какие списки на обмен пленными передали Украине боевики ДНР/ЛНР 

Внутри дома нашли 25 кг марихуаны, порцию кокаиноподобного вещества и 350 боеприпасов 9 мм калибра. 

Ранее он согласился сохранять наркотики и пули у себя дома за плату в 3 тыс. реалов в месяц (570 долларов).

Отметим, что впервые Рафаэля Лусварги задержали СБУ, когда он пытался попасть в Украину. В 2019 году, в мае суд вынес ему приговор в 13 лет лишения свободы. При этом он попал в список лиц по обмену пленными и 29 декабря его передали в Донецк.

Напомним, как 6 мая украинские хакеры кибер-альянса, установили личность контрактника из РФ, воевавшего на Донбассе против ВСУ на стороне группировок боевиков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 347

Все по теме:

Украина, Бразилия, Донбасс, ВСУ, ДНР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Расцарапанное лицо и оторванный "до мяса" ноготь: на украинку напали в самолете (фото)
02 Геополитическую "победу" Путина показали в двух фото
03 В Одессе на День Победы включили песню о желании "вернуться домой" в Россию (видео)
04 "Кого слушать, Алену Алену эту конченную?" Оскандалившаяся дочка судьи попала в мемы, защищая Басту (видео)
05 В Днепре самоубийца выпрыгнул из окна высотки и упал на женщину (фото 18+)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убегавший от копов водитель угробил сразу 5 авто в Одессе (видео)
Убегавший от копов водитель угробил сразу 5 авто в Одессе (видео)
Геополитическую &quot;победу&quot; Путина показали в двух фото
Геополитическую "победу" Путина показали в двух фото
Расцарапанное лицо и оторванный &quot;до мяса&quot; ноготь: на украинку напали в самолете (фото)
Расцарапанное лицо и оторванный "до мяса" ноготь: на украинку напали в самолете (фото)
Новолуние 11 мая: что можно делать и как подготовиться
Новолуние 11 мая: что можно делать и как подготовиться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь