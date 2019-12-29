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Украина в рамках обмена передала боевика Лусварги

Украина в рамках обмена передала боевика Лусварги
16:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В рамках обмена пленными Украина передала пророссийским боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который на их стороне воевал на Донбассе.

Бразилец Рафаэль Лусварги, обвиняемый в участии в террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, был сегодня передан в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и ОРДЛО. Об этом в Twitter написал журналист Radio free Europe, автор колонок в Politico, The Guardian, The Times и CNN Кристофер Миллер.

"Адвокат Валентин Рыбин подтвердил мне, что Киев передал бразильского бойца "ДНР" Рафаэля Лусварги в ходе сегодняшнего обмена заключенными. Ему грозит 13 лет в украинской тюрьме за терроризм", — написал журналист.

Напомним, 2 мая 2019 года за поддержание государственного обвинения прокуратурой города Киева Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал Рафаэля Лусварги виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 УК Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Обмен завершился: сколько украинцев вернулись из плена боевиков

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должен состояться "Большой обмен" удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".

То, что обмен удерживаемыми лицами состоится в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится на КПВВ "Майорское". В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщалось ранее, Людмила Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Напомним, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Ахтем Чийгоз назвал выдачу России пяти бывших беркутовцев капитуляцией.

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Донбасс, Обмен, Людмила Денисова, Обмен пленными, ОРДЛО.
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