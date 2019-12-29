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Обмен завершился: сколько украинцев вернулись из плена боевиков

Обмен завершился: сколько украинцев вернулись из плена боевиков
16:19 Сегодня Телеграф Фото: ОП

Новости Украины:Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось, 76 украинцев вернулись на подконтрольную Украине территории.

Процесс обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который происходил воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), завершился, сообщают в Офисе президента Украины.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украины территории", - говорится в сообщении, опубликованном около 16.00 воскресенья в телеграмм-канале ОПУ.

Также в Офисе президента пообещали сообщить подробности произошедшего мероприятия позже.

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Напомним, 23 декабря во время трехсторонних переговоров Киев и "ЛДНР" достигли договоренности относительно обмена в формате "всех установленных на всех установленных". Также сообщалось, что около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО.

В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

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По информации Офиса президента, ранее Украине передали первых 25 человек. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что среди них 4 военных, которые долгое время находились в плену.

СМИ опубликовали список первых 25 человек, которых вернули Украине.

В свою очередь, адвокат Валентин Рыбин сообщил, что в рамках обмена Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне, и пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.

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Донбасс, ДНР, ЛНР, Обмен пленными, ОРДЛО, КПП Майорск.
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