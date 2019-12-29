"Это все происходит по требованию Путина": Чийгоз недоволен выдачей экс-беркутовцев России

Новости Украины:Чийгоз считает выдачу пяти экс-беркутовцев России капитуляцией.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Ахтем Чийгоз назвал выдачу России пяти бывших беркутовцев капитуляцией.

Об этом он сказал в комментарии журналистам возле Лукьяновского СИЗО в Киеве, где активисты в воскресенье утром блокировали выезд беркутовцев на обмен.

"Есть определенные правила, по которым две воюющие стороны могут проводить обмены. Когда ты отдаешь преступников, которые убивают твоих граждан здесь, совершают террористические акты в период Революции достоинства, то я считаю это не обменом. Я считаю это капитуляцией", - сказал он.

"Это все происходит по требованию Путина. Поэтому я говорю, что это капитуляция", - добавил Чийгоз.

Как сообщалось ранее, 23 декабря во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это предусмотрено итогам саммита лидеров стран нормандского формата в Париже.

В списке на обмен оказались пятеро бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский.

Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес постановление об изменении мер пресечения на личные обязательства пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут" в деле о расстрелах на Майдане.