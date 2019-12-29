Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)
Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)
Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет
Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет
Боруссия купила одного из лучших форвардов Лиги чемпионов
Боруссия купила одного из лучших форвардов Лиги чемпионов
Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок
Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок

"Это все происходит по требованию Путина": Чийгоз недоволен выдачей экс-беркутовцев России

"Это все происходит по требованию Путина": Чийгоз недоволен выдачей экс-беркутовцев России
15:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Чийгоз считает выдачу пяти экс-беркутовцев России капитуляцией.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Ахтем Чийгоз назвал выдачу России пяти бывших беркутовцев капитуляцией.

Об этом он сказал в комментарии журналистам возле Лукьяновского СИЗО в Киеве, где активисты в воскресенье утром блокировали выезд беркутовцев на обмен.

"Есть определенные правила, по которым две воюющие стороны могут проводить обмены. Когда ты отдаешь преступников, которые убивают твоих граждан здесь, совершают террористические акты в период Революции достоинства, то я считаю это не обменом. Я считаю это капитуляцией", - сказал он.

"Это все происходит по требованию Путина. Поэтому я говорю, что это капитуляция", - добавил Чийгоз.

У президента подтвердили освобождение первых 25 украинцев

Как сообщалось ранее, 23 декабря во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это предусмотрено итогам саммита лидеров стран нормандского формата в Париже.

В списке на обмен оказались пятеро бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский.

Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

Сенцов прокомментировал обмен: Украина отдаст настоящих убийц

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес постановление об изменении мер пресечения на личные обязательства пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут" в деле о расстрелах на Майдане.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беркут, Обмен пленными, Ахтем Чийгоз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
02 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
03 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
04 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
05 На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Во всем виновато глобальное потепление: ледники быстро сокращаются
Во всем виновато глобальное потепление: ледники быстро сокращаются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь