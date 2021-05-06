Засветился в Луганске, Донецке и Горловке: украинские хакеры разоблачили воевавшего на Донбассе российского военного (фото)

Украинские хакеры кибер-альянса анонимных групп FalconsFlame и Trinity в рамках операции OpMay9, раскрыли личность российского контрактника, воевавшего на Донбассе против украинских военных на стороне боевиков группировок ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает волонтерское сообщество InformNapalm.

Речь идет о 28-летнем Ярославе Волкове - военнослужащем-контрактнике 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной российской военной базы в Таджикистане. Сам контрактник родом из Челябинска.

Судя по фото, опубликованных в запрещенной соцсети Вконтакте, в которой хакерам удалось взломать аккаунт контрактника, видно, что он "засветился" в оккупированном Луганске, Стаханове, куда он попал через Ростов.

Он также побывал в оккупированных Донецке и Горловке под видом "ополченца" с позывным "Тихий".

Также Волков в переписке признавался, что один из его сослуживцев, которого перебросили в Украину под видом "ополченца", погиб в Славянске Донецкой области 25 мая 2015 года.

Как сообщал "Телеграф", 6 мая, во время очередного прицельного обстрела украинских позиций у Новотроицкого Донецкой области боевики убили бойца ВСУ.