Зеленский засомневался в планах Путина по вторжению в Украину

Во время открытия Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" президент Владимир Зеленский заявил, что Россия вряд ли решится на полномасштабную и мощную эскалацию против Украины.

Об этом он заявил во время интервью.

"Готовы ли мы, готов ли мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов, абсолютно! Если это произойдет, я уверен, мы это уже чувствуем… …Я считаю, что Россия не может на это пойти, потому что это может быть мировая война", - сказал Зеленский.

Дело в том, как уточнил Зеленский, никто не готов к большим потерям – сотням, миллионам людей.

"Поэтому, мне кажется, что, несмотря на экспертные мнения, все же, которые говорят о сентябре месяце... я считаю, что такой мощной эскалации не может быть", - резюмировал украинский гарант.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине раскрыли тактику Путина, вспомнив о смертельных обстрелах позиций ВСУ на Донбассе.