"Народ страдает. Тут все недовольны": пропагандисты Путина случайно нарвались на правду о Крыме

Жители аннексированного Крыма поставили на место российских пропагандистов, устроивших прямой эфир к годовщине оккупации полуострова Россией, которые обратились к ним с вопросом, где им жилось лучше – при украинском Крыме или во время российской оккупации.

Соответствующее видео опроса, который проводился по телефону, опубликовали в YouTube.

"Я местный житель. Живем мы просто ужасно. И мы ничего с этим не сможем сделать. Дело в том, что голосование в 2014 году это была чиста профанация: никто не ходил голосовать… Это просто беспредел, разворовывается все", - рассказала жительница Ялты.

По ее словам, цены на продукты значительно выросли, в Крым везут чаще всего некондицию.

"Забирают то, что кому-то что-то принадлежало. Народ страдает. Тут все недовольны", - добавила она.

В сети тут же стали обсуждать опрос.

Как сообщал "Телеграф", ранее в четверг, 18 марта, в московских "Лужниках" прошел "шабаш" российских оккупантов, посвященный празднованию семилетней аннексии Крыма и Севастополя. Президент РФ Владимир Путин вызвал смех тем, что вышел на сцену после "Хора Турецкого" и перед Стасом Михайловым.