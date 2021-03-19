Путин выступил на разогреве у Стаса Михайлова: президента РФ подкололи из-за концерта в честь оккупации Крыма (фото)

В четверг, 18 марта, в московских "Лужниках" прошел "шабаш" российских оккупантов, посвященный празднованию семилетней аннексии Крыма и Севастополя.

Об этом сообщила в Facebook москвичка Елена Рыковцева, не скрывая своего возмущения.

"Это какая-то жуть. Триллер. В тот же день, когда фигурантам "навальных" протестов садистски продлевают домашние аресты до самого лета за то, что "подвергли риску заразиться" тех, кто вышел на улицы, в тот же самый день они свозят в Лужники десятки тысяч людей, которые жмутся друг к другу безо всяких масок", - написал она, не скупясь на эпитеты и называя все происходящее цинизмом "необыкновенным, феерическим, зашкаливающим, запредельным".

Также она указала на очень интересный момент. Выступавший на концерте президент Владимир Путин вышел на сцену после "Хора Турецкого" и перед Стасом Михайловым.

"То есть Путин был у последнего на разогреве. Я думаю, это не последняя вершина, которую Стас взял в РФ", - не без сарказма добавляет москвичка.

В сети также не удержались от комментариев.

"Ой нимагууу!!! Необыкновенный концерт Стаса Михайлова", "Ого! А лекция какая познавательная!!! Просто космос", "это же вершина карьеры неюного эстрадного конферансье - поднять Лужники перед самим Стасом Михайловым!", "Мракобесие продолжается...", "Вспомнила бородатый анекдот: "...не знаю, кого везли, но за рулём был сам Брежнев", - смеются в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее Путин начал сравнивать аннексию Крыма с оккупацией Донбасса, запутавшись во время рассказа о событиях 2014 года.