Скачать
Пятница, 19.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Стало известно, какие вопросы рассмотрят на заседании СНБО 19 марта
Стало известно, какие вопросы рассмотрят на заседании СНБО 19 марта
Ни дня без печального рекорда: статистика по коронавирусу в Украине 19 марта
Ни дня без печального рекорда: статистика по коронавирусу в Украине 19 марта
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
Skoda влетела под фуру и загорелась: фото и видео трагического ДТП на Одесской трассе
Skoda влетела под фуру и загорелась: фото и видео трагического ДТП на Одесской трассе

Путин выступил на разогреве у Стаса Михайлова: президента РФ подкололи из-за концерта в честь оккупации Крыма (фото)

Путин выступил на разогреве у Стаса Михайлова: президента РФ подкололи из-за концерта в честь оккупации Крыма (фото)
Обновлено 11:29 Сегодня Телеграф

В четверг, 18 марта, в московских "Лужниках" прошел "шабаш" российских оккупантов, посвященный празднованию семилетней аннексии Крыма и Севастополя.

Об этом сообщила в Facebook москвичка Елена Рыковцева, не скрывая своего возмущения.

"Это какая-то жуть. Триллер. В тот же день, когда фигурантам "навальных" протестов садистски продлевают домашние аресты до самого лета за то, что "подвергли риску заразиться" тех, кто вышел на улицы, в тот же самый день они свозят в Лужники десятки тысяч людей, которые жмутся друг к другу безо всяких масок", - написал она, не скупясь на эпитеты и называя все происходящее цинизмом "необыкновенным, феерическим, зашкаливающим, запредельным".  

Также она указала на очень интересный момент. Выступавший на концерте президент Владимир Путин вышел на сцену после "Хора Турецкого" и перед Стасом Михайловым.

"То есть Путин был у последнего на разогреве. Я думаю, это не последняя вершина, которую Стас взял в РФ", - не без сарказма добавляет москвичка.

В сети также не удержались от комментариев.

"Ой нимагууу!!! Необыкновенный концерт Стаса Михайлова", "Ого! А лекция какая познавательная!!! Просто космос", "это же вершина карьеры неюного эстрадного конферансье - поднять Лужники перед самим Стасом Михайловым!", "Мракобесие продолжается...", "Вспомнила бородатый анекдот: "...не знаю, кого везли, но за рулём был сам Брежнев",  - смеются в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее Путин начал сравнивать аннексию Крыма с оккупацией Донбасса, запутавшись во время рассказа о событиях 2014 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 143

Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Михайлов, Концерты, Аннексия Крыма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин действительно испугался: в реакции президента России на слова Байдена подметили любопытный момент
02 Путин вызвал Байдена на разговор и выдвинул условие
03 В Киеве мужчину жестоко избили ногами в "Сильпо" за замечания женщине без маски: подробности истории
04 Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео
05 Сеть взволновали слитые "результаты" жеребьевки Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крем-суп: 3 простых рецепта, которые точно вас поразят
Крем-суп: 3 простых рецепта, которые точно вас поразят
Будут бурить скважины в море: оккупанты признались, как собираются обеспечить Крым водой
Будут бурить скважины в море: оккупанты признались, как собираются обеспечить Крым водой
Врач объяснил, почему люди болеют коронавирусом по несколько раз
Врач объяснил, почему люди болеют коронавирусом по несколько раз
В сети устроили флешмоб по случаю дня рождения Лины Костенко: чтение стихов на видео
В сети устроили флешмоб по случаю дня рождения Лины Костенко: чтение стихов на видео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь