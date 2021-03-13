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Путин запутался в показаниях, говоря об оккупации Крыма и Донбасса

Путин запутался в показаниях, говоря об оккупации Крыма и Донбасса
12:31 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Семь лет назад в конце февраля - начале марта Россия оккупировала полуостров Крым. 16 марта в Крыму прошел инициированный Москвой так называемый "референдум о статусе Крыма", по итогам которого Россия аннексировала регион. За крымским референдумом последовал вооруженный конфликт на Донбассе. Благодаря путинским военным на Донбассе развязалась война, которая продолжается и по сей день. 

Накануне годовщины так называемого "референдума", Путин решил вспомнить о причинах тогдашнего действа, проведенного под дулами автоматов и не признанного международным сообществом.

И в очередной раз российский президент запутался в своих показаниях, меняя местами события, начал сравнивать аннексию Крыма с оккупацией Донбасса. И якобы он решил действовать в Крыму, чтобы не повторился сценарий на Донбассе.

"Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма", - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, передает РИА Новости.

Напомним, российский экономист и первый заместитель председателя правления Центробанка РФ Сергей Алексашенко подсчитал, сколько Путин тратит на оккупированный Донбасс.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Крым, Донбасс, Владимир Путин, Аннексия Крыма.
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