Путин запутался в показаниях, говоря об оккупации Крыма и Донбасса

Семь лет назад в конце февраля - начале марта Россия оккупировала полуостров Крым. 16 марта в Крыму прошел инициированный Москвой так называемый "референдум о статусе Крыма", по итогам которого Россия аннексировала регион. За крымским референдумом последовал вооруженный конфликт на Донбассе. Благодаря путинским военным на Донбассе развязалась война, которая продолжается и по сей день.

Накануне годовщины так называемого "референдума", Путин решил вспомнить о причинах тогдашнего действа, проведенного под дулами автоматов и не признанного международным сообществом.

И в очередной раз российский президент запутался в своих показаниях, меняя местами события, начал сравнивать аннексию Крыма с оккупацией Донбасса. И якобы он решил действовать в Крыму, чтобы не повторился сценарий на Донбассе.

"Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма", - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, передает РИА Новости.

Напомним, российский экономист и первый заместитель председателя правления Центробанка РФ Сергей Алексашенко подсчитал, сколько Путин тратит на оккупированный Донбасс.