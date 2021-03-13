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Зеленский не собирается возвращать Крым военным путем: раскрыта стратегия

Зеленский не собирается возвращать Крым военным путем: раскрыта стратегия
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Стратегии деоккупации полуострова прописаны руководящие принципы по которым Украина будет возвращать Крым.

Экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев, который участвовал в разработке документа, в интервью "Телеграфу" раскрыл некоторые детали Соглашения.

По его словам, также в Стратегии прописаны руководящие принципы, по которым будет действовать наше государство. Есть очевидные (к примеру, что АРК является неотъемлемой частью Украины), но есть и те, которые ранее не декларировались.

"В частности, Стратегия предусматривает, что мы последовательно противодействуем попыткам легитимизации аннексии. Никак не общаемся с оккупационными администрациями, не признаем проходящие там "референдумы", "выборы" и так далее", - рассказывает Александр Лиев.

Еще один важный принцип, который впервые звучит – приоритетность политико-дипломатического способа разрешения вооруженного конфликта по Крыму между Украиной и Россией: "Чтобы не было домыслов, когда и как мы будем наступать, с какими видами вооружения… Теперь четко обозначено, что приоритет - политико-дипломатические меры".

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Эксперт добавил, что также среди принципов – не допускать ослабления санкций по отношению к РФ. Напротив, их следует постоянно усиливать.

Полное интервью с руководителем Крымской Правозащитной группы "20 февраля" Александром Лиевым читайте в материале "Телеграфа": 

"Крымская война Зеленского: "Телеграф" узнал, как Украина будет возвращать утраченный полуостров".

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Крым, Александр Лиев, Аннексия Крыма, Оккупация Крыма.
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