Зеленский не собирается возвращать Крым военным путем: раскрыта стратегия

В Стратегии деоккупации полуострова прописаны руководящие принципы по которым Украина будет возвращать Крым.

Экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев, который участвовал в разработке документа, в интервью "Телеграфу" раскрыл некоторые детали Соглашения.

По его словам, также в Стратегии прописаны руководящие принципы, по которым будет действовать наше государство. Есть очевидные (к примеру, что АРК является неотъемлемой частью Украины), но есть и те, которые ранее не декларировались.

"В частности, Стратегия предусматривает, что мы последовательно противодействуем попыткам легитимизации аннексии. Никак не общаемся с оккупационными администрациями, не признаем проходящие там "референдумы", "выборы" и так далее", - рассказывает Александр Лиев.

Еще один важный принцип, который впервые звучит – приоритетность политико-дипломатического способа разрешения вооруженного конфликта по Крыму между Украиной и Россией: "Чтобы не было домыслов, когда и как мы будем наступать, с какими видами вооружения… Теперь четко обозначено, что приоритет - политико-дипломатические меры".

Эксперт добавил, что также среди принципов – не допускать ослабления санкций по отношению к РФ. Напротив, их следует постоянно усиливать.

Полное интервью с руководителем Крымской Правозащитной группы "20 февраля" Александром Лиевым читайте в материале "Телеграфа":

"Крымская война Зеленского: "Телеграф" узнал, как Украина будет возвращать утраченный полуостров".