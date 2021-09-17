Україна пригрозила Росії через вибори в Держдуму на Донбасі

Україна загрожує РФ новими санкціями

Україна відреагувала на те, що Росія використовує українців на виборах до Держдуми 17 вересня. Наша країна офіційно висловила протест через вибори на територіях окупованих Криму і на Донбасі, які вбачає як "продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України".

Заяву з таким формулюванням зробили в МЗС.

В Україні вважають, що голосування мільйонів наших співгромадян на виборах в Держдуму ставлять під сумнів їх легітимність. Крім введення кримінальної відповідальності за проведення цих виборів на Донбасі і в Криму, Україна закликає й інші країни засудити такі дії РФ і посилити тиск на країну-агресора з допомогою санкцій.

До слова, в РФ заявили, що явка "росіян" на думських виборах висока, як ніколи.

Раніше "Телеграф" опублікував відео, на якому видно, як жителі Луганської області їдуть на автобусах в Ростовську, щоб проголосувати.

Нагадаємо, що історія Придністров’я до болю нагадує те, що зараз відбувається в ОРДЛО. Які уроки може отримати Україна з молдавської "ДНР" — в матеріалі "Телеграфа".