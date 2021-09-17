Україна пригрозила Росії через вибори в Держдуму на Донбасі
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Україна загрожує РФ новими санкціями
Україна відреагувала на те, що Росія використовує українців на виборах до Держдуми 17 вересня. Наша країна офіційно висловила протест через вибори на територіях окупованих Криму і на Донбасі, які вбачає як "продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України".
Заяву з таким формулюванням зробили в МЗС.
В Україні вважають, що голосування мільйонів наших співгромадян на виборах в Держдуму ставлять під сумнів їх легітимність. Крім введення кримінальної відповідальності за проведення цих виборів на Донбасі і в Криму, Україна закликає й інші країни засудити такі дії РФ і посилити тиск на країну-агресора з допомогою санкцій.
До слова, в РФ заявили, що явка "росіян" на думських виборах висока, як ніколи.
Раніше "Телеграф" опублікував відео, на якому видно, як жителі Луганської області їдуть на автобусах в Ростовську, щоб проголосувати.
Нагадаємо, що історія Придністров’я до болю нагадує те, що зараз відбувається в ОРДЛО. Які уроки може отримати Україна з молдавської "ДНР" — в матеріалі "Телеграфа".
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