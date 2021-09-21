В России окончили подсчет голосов на выборах: КПРФ получила рекордную поддержку
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 103
В России обработали 100% протоколов выборов в Государственную Думу РФ.
Явка на выборы 17-19 сентября составила 51, 68% избирателей.
Об этом сообщили в российском Центризбиркоме.
Окончательные итоги будут официально объявлены 24 сентября, но согласно промежуточным в Госдуму проходят пять партий — впервые 5% рубеж превысила партия "Новые люди".
Кроме этой партии порог преодолели "Справедливая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Единая Россия". Предварительно — у пропрезидентской партии самый высокий рейтинг — 49,82%. На втором месте оказались коммунисты с рекордными 18,93% поддержки.
Также "Единая Россия" лидирует в выборах на одномандатных округах.
Госдуму РФ формируют депутаты избранные по федеральным и одномандатным спискам по 225 человек в каждом.
Ранее "Телеграф" писал, что выборы в Госдуму РФ начались в пятницу и проходили с привлечением жителей оккупированных регионов Украины. Так, про давление и принуждение к волеизъявлению заявляли в Крыму, в Донецкой и Луганской областях на голосование вывозили на Ростовщину автобусами.
Также украинские эксперты уже проанализировали предварительные результаты выборов и говорят о возможности массовых фальсификаций.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-