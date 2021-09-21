Укр

В России окончили подсчет голосов на выборах: КПРФ получила рекордную поддержку

Автор
Галина Михайлова
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Госдума РФ Новость обновлена 21 сентября 2021, 08:35
Госдума РФ

В России обработали 100% протоколов выборов в Государственную Думу РФ.

Явка на выборы 17-19 сентября составила 51, 68% избирателей.

Об этом сообщили в российском Центризбиркоме.

Окончательные итоги будут официально объявлены 24 сентября, но согласно промежуточным в Госдуму проходят пять партий — впервые 5% рубеж превысила партия "Новые люди".

Предварительное количество голосов
Предварительное количество голосов

Кроме этой партии порог преодолели "Справедливая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Единая Россия". Предварительно — у пропрезидентской партии самый высокий рейтинг — 49,82%. На втором месте оказались коммунисты с рекордными 18,93% поддержки.

Также "Единая Россия" лидирует в выборах на одномандатных округах.

Предварительное количество лидеров
Предварительное количество лидеров

Госдуму РФ формируют депутаты избранные по федеральным и одномандатным спискам по 225 человек в каждом.

Ранее "Телеграф" писал, что выборы в Госдуму РФ начались в пятницу и проходили с привлечением жителей оккупированных регионов Украины. Так, про давление и принуждение к волеизъявлению заявляли в Крыму, в Донецкой и Луганской областях на голосование вывозили на Ростовщину автобусами.

Также украинские эксперты уже проанализировали предварительные результаты выборов и говорят о возможности массовых фальсификаций.

Теги:
#Выборы #Госдума #РФ #Госдума РФ
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