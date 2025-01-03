Встановили пам'ятник за 2 мільйони рублів: як виглядає могила зірки СРСР з Харківщини Ніни Русланової

Акторка відійшла у вічність у 2021 році

Ніна Русланова — радянська акторка, яка прославилась ролями у стрічках "Собаче серце", "Не стріляйте в білих лебедів", "Настроювач". Жінки не стало у 75 років через хворобу на фоні коронавірусу. А нещодавно померла акторка фільму "Москва сльозам не вірить" з українським корінням Інна Виходцева.

"Телеграф" розкаже про кар'єру акторки, і де її поховали.

Ніна Русланова — що відомо

Майбутня акторка народилась у 1945 році. Її знайшли на Харківщині та передали у дитячий будинок, де їй дали умовні прізвище, по батькові та дату народження. Навчалась у будівельному училищі, після якого працювала малярем.

Згодом Русланова вступила до Харківського театрального інституту, але не закінчила навчання. Вона перебралась до Москви, де вступила у театральне училище. Під час навчання дебютувала у стрічці "Короткі зустрічі", за яку отримала премію "Ніка" за найкращу жіночу роль. Упродовж 15 років акторка працювала у театрі Вахтангова та 3 роки — в театрі Маяковського.

Загалом Русланова зіграла у понад 150 стрічках. Зокрема, у "Тіні зникають опівдні", "Не стріляйте в білих лебедів", "Афоня", "Бережіть чоловіків", "Собаче серце", "Настроювач". Ці фільми були популярними у Радянському Союзі. За стрічку "Настроювач" Русланову нагородили кінопреміями "Ніка" та "Золотий орел".

Русланова була затребуваною у всі часи, і тому вона не відчула кризи 90-х, адже завжди мала ролі в кіно. Вона перевтілювалась як в комедійних, так і драматичних героїнь. Особливо добре відігравала глибоко психологічні ролі.

Також Русланова з'явилась у стрічках "Завтра була війна", "Афганський злам", які відтворювали культ війни, що існував в СРСР. Окрім цього, часто грала в різних мелодрамах, як-от "Зимова вишня", "Бідна Саша", "Мамука", "Лебединий рай", "Татусеві доньки". А ще вона займалась озвучуванням мультфільмів.

Могила Ніни Русланової

Ніна Русланова мала проблеми з серцем, зокрема у 2014 році вона пережила інфаркт. У 2021 році у акторки виявили дихальну недостатність, але вона не зверталась до медиків. Згодом жінка потрапила у реанімацію через те, що стан погіршився. Вона хворіла на коронавірус, і водночас у жінки загострилися проблеми з серцем.

Медикам не вдалося врятувати Русланову, і у 2021 вона померла. Донька акторки Олеся звинувачувала лікарів у халатності. Вона розповідала, що її матір неправильно лікували, а у реанімацію відправили надто пізно.

З Руслановою попрощалися у Центральному домі кінематографістів, що у Москві. На похорон прийшли рідні, близькі, друзі та колеги, а труну з приміщення виносили під оплески. Акторку поховали на Троєкурівському кладовищі. Їй встановили дерев'яний хрест з фото і особистими даними.

У мережі писали, що могила Русланової мала недоглянутий вигляд. Її не відгородили від інших, а посмертна табличка лежала просто на землі. Донька Русланової розповідала, що немає коштів на встановлення пам'ятника мамі. Вона зверталась у різні організації, але це не допомогло.

У серпні 2024 року Руслановій встановили пам'ятник, який коштував близько 2 мільйонів рублів. Фінансово допоміг це зробити один з благодійних фондів. Над меморіалом працювала команда фахівців. Він передбачав пам'ятник з граніту, колону, на якій розмістили портрет акторки та ще один портрет на постаменті.

Відкриття пам'ятнику супроводжувалось бенкетом з шашликами, закусками та алкоголем. Таким чином, донька Русланової Олеся вшанувала матір і відсвяткувала свій день народження.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила російського актора Володимира Меньшова. Він зіграв у стрічці "Снігуроньку викликали".