Була для Зеленського "ідеальною дружиною". Де зараз актриса Поліна Максимова і що говорить про війну

Відпочивала на окупованій території України

Російська актриса Поліна Максимова знімалася в одному фільмі із колишнім керівником Студії "Квартал 95", президентом України Володимиром Зеленським. Комедія "8 нових побачень" під забороною в Україні.

Що потрібно знати:

Кар’єра Поліни Максимової розпочалася зі зйомок у серіалах, кліпах

2015 року вона зіграла в українській комедії "8 нових побачень"

Актриса продовжує працювати в Росії і фігурує у "Миротворці" після поїздки до Криму

Актриса народилася у Москві, зараз їй 36 років. Грала у шкільних виставах, а потім закінчила Вище театральне училище ім. Щепкіна.

Поліна Максимова в молодості

Ще під час навчання почала зніматися у кліпах, серіалах та кіно. Якось була ведучою на ТБ. Справжня популярність прийшла до Максимової після російського серіалу "Деффчонки".

У 2015 році на екрани вийшла комедія українського виробництва від "Кварталу 95" — "8 нових побачень", де росіянка зіграла "ідеальну дружину" героя Зеленського. У картині також знялися нинішні путіністи Михайло Галустян, співак Сергій Шнуров та російська актриса-мовчунка Оксана Акіньшина.

Де зараз Поліна Максимова і що говорить про війну

Актриса замовчує агресію Росії та злочинні дії російського президента Путіна. Вона ніяк не відреагувала на вторгнення своєї країни до незалежної України, де продовжують гинути мирні люди.

Ось як зараз виглядає Поліна Максимова

Крім того, Максимова є у "Миротворці" за відвідування анексованого Криму у 2016 році. Акторка продовжує жити у РФ, зніматися з прихильниками війни проти українців та фінансувати окупаційну армію.

Нагадаємо, що із Зеленським раніше знімався вже померлий актор Володимир Симонов. У нього залишилася вдова – уродженка Донецька Яна Соболевська.