Після розсмоктування небезпечних філерів артистка "попливла"

Відома співачка українського походження Таїсія Повалій зробила собі численні "уколи краси" та спотворилася. Зрадниця України приховує результат за товстим шаром макіяжу.

Що потрібно знати:

Експерт розповів, що Повалій активно користується пластикою та інвазивними процедурами

Співачці вводили небезпечні філери, через які шкіра просто провисла

Разом із дружиною продовжує робити "уколи краси" продюсер Ігор Ліхута

Виконавиця, якій 10 грудня має виповнитись 61 рік, не приховувала, що звертається до послуг пластичних хірургів. Вона неодноразово опинялася в центрі обговорень через свою зовнішність, яка згодом помітно змінилася.

Таїсія Повалій у молодості

Як розповів в інтерв’ю "Фокусу" пластичний хірург Дмитро Слоссер, окрім тонни косметики Повалій користується інвазивними косметологічними процедурами. Крім того, фахівець зазначив, що артистка вводила собі в обличчя небезпечні для здоров’я філери. За його словами, після їхнього розсмоктування шкіра неминуче почне провисати.

Щоразу, коли дивлюся на її нові фото, здається, ніби це зовсім інша жінка. Зняти макіяж – і ми знову побачимо іншу зовнішність сказав експерт

Повалій змінилася до невпізнання

Слоссер стверджує, що у минулому Повалій робила ринопластику та коригувала лінію нижньої щелепи. За словами експерта, зміна контуру щелепи, швидше за все, була виконана з використанням філерів, а не імплантів. А підтяжка обличчя та брів стали мати досить агресивний вигляд.

Через підняті брови її обличчя виглядає нетипово, що спричинило навіть "ефект незнайомки" серед публіки. Люди насправді могли не впізнати її заявив пластичний хірург

Ось як зараз виглядає Повалій у Росії

У вересні 2025 року запроданка розповіла росЗМІ, що продовжує робити "уколи краси". Ба більше, її другий чоловік, продюсер Ігор Ліхута, сам є клієнтом пластичних хірургів. Раніше "Телеграф" писав, що відомо про першого чоловіка Таїсії Повалій.