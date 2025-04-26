Її концерти у РФ скасовуються через доноси "простих росіян"

Артистка родом із Закарпаття Лоліта Мілявська, дівоче прізвище якої Горелик, підтримала російських окупантів, забрала з Києва матір та доньку і продовжує забезпечувати собі життя кривавими рублями.

Співачка була проти Майдану і хотіла їсти лише російські харчі. "Телеграф" розповідає, що відомо про Мілявську, як вона зрадила батьківщину і що говорить про війну проти України.

Народилася у Мукачеві

Майбутня українофобка з’явилася на світ 14 листопада 1963 року у родині режисера естради Марка Горелика та джазової співачки Алли Никифорової. Пізніше вони переїхали до Києва. Дід Лоліти з боку батька помер після сталінських таборів, а з боку матері — працював у КДБ.

Лоліта Мілявська у молодості

До кінця 1973 року Мілявська прожила у Львові й там закінчила місцеву школу №35. З 1974 року вона почала бути підспівуючою у виконавиці Ірини Понаровської, а 1985 року закінчила Тамбовську філію Московського державного інституту культури. З 1984 року жила та працювала в Одесі, де й познайомилася з Олександром Цекалом. Пізніше вони переїхали до Москви та створили кабаре-дует "Академія". Були у шлюбі понад 10 років, але розлучилися. Колишнє подружжя має спільну дочку Єву (1998).

Цекало та Мілявська були у шлюбі

Навесні 2000 року артистка розпочинає сольну кар’єру, а у березні 2003 року в Москві дала перший великий сольний концерт. З того часу Лоліта забуває про своє українське коріння і вважає себе "руськой".

Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що говорить Лоліта про війну в Україні

Співачка не підтримала події Євромайдану, а після введення санкцій проти Росії у 2014 році заявила, що готова все життя харчуватись виключно "російськими продуктами". Артистка публічно підтримала анексію Криму.

"З’ясувалося, що я громадянка Росії, що підтверджую. Чомусь ще й громадянка України – не підтверджую. Ніколи нею не була, бо була громадянкою СРСР", — говорила українофобка. Була внесена до бази "Миротворець" за умисне порушення державного кордону України під час відвідин окупованого півострова та Донбасу, а також за участь у пропагандистських заходах.

Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Мілявська завзято мовчала, проте після участі у "голій вечірці" російської ведучої Насті Івлєєвої та критики Z-патріотів відкрито заявила про підтримку російських окупантів. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Мілявська на "голій вечірці" з путіністом Кіркоровим

"Мені добре у своїй країні (Росії — ред.). Буду розділяти з нею абсолютно все, тому що я за нею одружена. Так вийшло, що з 1987 року я автоматично вийшла за Росію. Особисто мені ця держава дала, напевно, все", - виправдовувалася співачка.

Через вечірку і навіть видиму підтримку терористів концерти Лоліти у містах країни-агресорки почали масово скасовувати, і у відповідь на це співачка вирішила "покаятися". За її словами, вона однією з перших почала давати концерти у Донецьку та Луганську, протягом багатьох років надавала благодійну допомогу місцевим госпіталям:

У квітні 2025 року у Росії Мілявську звинуватили в тому, що вона нібито відмовила у матеріальній допомозі учаснику "СВО", який потребував протезів. До цього її концерт в Іжевську скасували після надходження анонімної скарги незадоволеного росіянина. При цьому зрадниця продовжує виступати на корпоративах та фінансувати російську армію, яка вбиває мирних українців, у тому числі безневинних дітей.

Раніше ми писали, що 26 квітня у Ватикані поховали Папу Римського, де був і Володимир Зеленський. Виявляється, за життя Франциск хвалив Путіна, а українцям радив "пробачити".