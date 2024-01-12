"Гола вечірка" у Москві пройшла не без наслідків для путіністки Лоліти: зрадницю хочуть оштрафувати
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Лоліту хочуть оштрафувати в Росії на 200 тисяч рублів
Лоліта Мілявська — уродженка Закарпаття, однак співає в Росії та підтримує терористичний режим. Вона перебуває у списку зрадників України. В Росії її хочуть оштрафувати на 200 тисяч рублів.
Причина — ізраїльський паспорт у артистки. Віталій Бородін, російський активіст та Z-патріот. подав таку заяву до Генпрокуратури.
Варто зазначити, що Лоліта не приховувала наявність ізраїльського громадянства. Росія ніколи не мала до не до неї через це претензій. Однак після "голої вечірки" у Москві, на якій Лоліта була присутня у напівпрозорому наряді, все стало по-іншому.
За словами пропагандистських ЗМІ, Лоліта повинна була повідомити МВС про другий паспорт. Однак не відомо, чи вона так вчинила. Бородін хоче перевірити, чи подавала артистка потрібні документи і якщо ні, то покарати за статтею.
Раніше стало відомо, що через присутність Лоліти на вечірці Насті Івлєєвої, вона залишилася без роботи в РФ. Квитки, які були розкуплені росіянами на концерти зрадниці Мілявської, почали масово здавати, через що виступи поступово стали скасовуватись.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Оля Полякова висміяла "голу вечірку" у Москві. Співачка склала жартівливий вірш про цю подію.