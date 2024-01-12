Лоліту хочуть оштрафувати в Росії на 200 тисяч рублів

Лоліта Мілявська — уродженка Закарпаття, однак співає в Росії та підтримує терористичний режим. Вона перебуває у списку зрадників України. В Росії її хочуть оштрафувати на 200 тисяч рублів.

Причина — ізраїльський паспорт у артистки. Віталій Бородін, російський активіст та Z-патріот. подав таку заяву до Генпрокуратури.

Варто зазначити, що Лоліта не приховувала наявність ізраїльського громадянства. Росія ніколи не мала до не до неї через це претензій. Однак після "голої вечірки" у Москві, на якій Лоліта була присутня у напівпрозорому наряді, все стало по-іншому.

Зрадниця Лоліта та путініст Кіркоров на вечірці Івлєєвої

За словами пропагандистських ЗМІ, Лоліта повинна була повідомити МВС про другий паспорт. Однак не відомо, чи вона так вчинила. Бородін хоче перевірити, чи подавала артистка потрібні документи і якщо ні, то покарати за статтею.

Раніше стало відомо, що через присутність Лоліти на вечірці Насті Івлєєвої, вона залишилася без роботи в РФ. Квитки, які були розкуплені росіянами на концерти зрадниці Мілявської, почали масово здавати, через що виступи поступово стали скасовуватись.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Оля Полякова висміяла "голу вечірку" у Москві. Співачка склала жартівливий вірш про цю подію.