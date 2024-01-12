"Гола вечеринка" в Москве прошла не без последствий для путинистки Лолиты: предательницу хотят оштрафовать

Лолиту хотят оштрафовать в России на 200 тысяч рублей

Лолита Милявская – уроженка Закарпатья, однако поет в России и поддерживает террористический режим. Она находится в списке предателей Украины. В России хотят оштрафовать на 200 тысяч рублей.

Причина – израильский паспорт у артистки. Виталий Бородин, русский активист и Z-патриот подал такое заявление в Генпрокуратуру.

Следует отметить, что Лолита не скрывала наличие израильского гражданства. Россия никогда не имела к нему к этому претензий. Однако после "голой вечеринки" в Москве, на которой Лолита присутствовала в полупрозрачном наряде, все стало по-другому.

Предательница Лолита и путинист Киркоров на Ивлеевой вечеринке

По словам пропагандистских СМИ, Лолита должна была сообщить МВД о втором паспорте. Однако неизвестно, так ли она поступила. Бородин хочет проверить, подавала ли артистка нужные документы и если нет, то наказать по статье.

Ранее стало известно, что из-за присутствия Лолиты на вечеринке Насти Ивлеевой она осталась без работы в РФ. Билеты, которые были раскуплены россиянами на концерты предательницы Милявской, начали массово сдавать, из-за чего выступления постепенно отменялись.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Оля Полякова высмеяла "голую вечеринку" в Москве. Певица сочинила шутливое стихотворение об этом событии.