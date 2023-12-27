Оля Полякова прокомментировала "голую вечеринку" в России

Оля Полякова высмеяла участников "голой вечеринки" в Москве

Известная украинская певица Оля Полякова, рассказывавшая о своей работе в России, прокомментировала "голую вечеринку". Звезда опубликовала на своей странице в Instagram видео, где осудила артистов российской эстрады.

Уже неоднократно Оля Полякова высказывалась негативно о звездах России и получала от них угрозы. В этот раз она выложила разговорное видео, в котором рассказала о "заболотной эстраде".

Бывшая ведущая программы "Орел и Решка", а теперь российская блоггерша Настя Ивлеева, организовала пошлую вечеринку в самом центре Москвы. Ее посетил путинист Филипп Киркоров. За это россиянин долго оправдывался и записал видео, в котором рассказал, что зашел туда "случайно". Однако его костюм говорит совсем о другом.

Филипп Киркоров и Настя Ивлеева на вечеринке в Москве

Сегодня украинская звезда Оля Полякова опубликовала видео, где высмеяла такое поведение Киркорова и других звезд российской эстрады. Она завуалированно намекнула, что, видимо, Киркоров снял видеообъяснения из-за того, что испугался, что после посещения такой вечеринки ему запретят выступать в России. Также Полякова заявила, что российские звезды для нас теперь "навсегда чужие", хотя и призналась, что украинские артисты "тянулись в Москву", но больше такого не произойдет.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни поддерживают Полякову и хвалят за творчество. Другие же вспоминают о ее скандальном выступлении на свадьбе экс-прокурора Ростислава Ильницкого и говорят, что она ничем не лучше участников "голой вечеринки"

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