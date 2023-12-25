"Красавчик как мама": Ирина Билык похвасталась своим подросшим сыном Табризом (фото)

"Украинская Мадонна" показала, как подрос ее младший сын

Украинская исполнительница и композитор Ирина Билык, недавно обновившая свой хит "Снег" на украинский язык, показала редкое фото своего младшего сына Табриза. Сейчас мальчику восемь лет, а 8 декабря Табриз отпраздновал день рождения.

На своей странице в Инстаграме артистка поздравила всех украинцев с Рождеством Христовым, которое в нашей стране отмечается 25 декабря. Свой пост Билык дополнила совместной фотографией со своим сыном, который заметно подрос.

Напомним, что Ирина Билык воспитывает двух сыновей от разных мужчин. Сын Глеб (1999) родился у певицы от гражданского мужа, модели Андрея Оверчука. Младший сын Табриз Аслан оглы родился в браке с известным российским телеведущим, фотографом и художником Асланом Ахмадовым. Мальчик появился на свет с помощью суррогатного материнства в 2015 году.

"Друзья, поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник доставит вам радость, тепло и мир в ваш дом. Желаю здоровья, любви и вдохновения на каждый день нового года!", — написала певица.

В комментариях поклонники звезды отметили, какой мальчик красивый, и сравнили его со звездной мамой. "Какой красавчик! Как мама! Будет музыкантом! Тоже как мама", — пишут в сети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский фитнес-тренер Анита Луценко показала свою подросшую единственную дочь. Сейчас звезда "Зважених та щасливих" находится с девочкой в Великобритании.