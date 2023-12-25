Никитюк, Осадчая, Решетник, Санина и другие звезды поздравили украинцев с Рождеством (фото)

Знаменитости благодарят ВСУ и желают мира и победы!

Сегодня, 25 декабря, в Украине впервые официально Рождество Христово отмечается по новоюлианскому календарю, вместе с Европой. До нового года остается ровно неделя.

Как пишет "Телеграф", украинские знаменитости в соцсетях еще со вчерашнего Сочельника активно публикуют праздничные фото в Instagram и поздравляют украинцев с Рождеством.

Так, телеведущая Катя Осадчая поделилась очаровательным снимком с двумя сыновьями у наряженной елки, при этом ее мужа Юрия Горбунова рядом нет.

"Пусть Рождество будет тихим и уютным. С Рождеством Христовым", — написала Осадчая под фото.

Певица Оля Полякова поздравила украинцев премьерой трогательной рождественской композиции, которую записала вместе с хитмейкером Ольгой Бажаной и своей старшей дочерью Машей Поляковой.

"Накануне праздников мы презентуем нежную рождественскую открытку на композицию "Рождественская". В видеоработе мы, каждая из нас, поделилась своими рождественскими пожеланиями. Пусть все сбудутся!", — написала Оля Полякова.

Телеведущая Леся Никитюк также присоединилась к поздравлениям. Она показала свой семейный рождественский стол и патриотическую елку с трезубцем вместо звезды. К празднику телезвезда нарядила даже своего песика Рафика, обмотав его гирляндой.

"С Сочельником! С Рождеством!", — лаконично поздравила Леся Никитюк.

Ведущая новостей Маричка Падалко отмечает Рождество с тремя детьми, пока ее муж Егор Соболев на фронте. Как видно на фото, все семейство нарядилось в красивые вышиванки, а кроме праздничной кути у них еще и домашний тортик.

"Христос рождається! Merry Christmas!", — написала Маричка Падалко.

Солистка The Hardkiss Юлия Санина поделилась яркими кадрами в необычном светлом образе с украинскими мотивами. Она запечатлена на фоне рождественских декораций и также поздравила украинцев с праздником.

"Сочельник. Христос рождается – славим Его! Дай нам, Боже, миру", — написала Юлия Санина.

Телеведущий Григорий Решетник растрогал семейным видео с тремя сыновьями и женой Кристиной. Они сделали забавное представление у елки в рождественских свитерах и присоединились к поздравлениям.

"С Рождеством! Победы Украины, мира, согласия и любви каждой украинской семье! Сегодня Сочельник и наша семья загадала одно общее украинское желание! Христос ся Рождает! Славим Его", — написал Решетник.

Певица и телеведущая Оля Цибульская подошла к поздравлению украинцев весьма креативно. Она собрала небольшой вертеп и они все вместе спели традиционную украинскую колядку.

"Счастливых праздников! И помните, благодаря кому Рождество пришло сегодня в наш дом. Слава Украине", — написала Цибульская.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных традициях и запретах на Рождество. Также вы можете поздравить близких праздничными открытками и яркими картинками.