Нікітюк, Осадча, Решетник, Саніна та інші зірки привітали українців з Різдвом (фото)

Знаменитості дякують ЗСУ та бажають миру і перемоги!

Сьогодні, 25 грудня, в Україні вперше офіційно Різдво Христове відзначається за новоюліанським календарем, разом з Європою. До нового року залишається лише тиждень.

Як пише "Телеграф", українські знаменитості у соцмережах ще з учорашнього Святвечора активно публікують святкові фото в Instagram та вітають українців з Різдвом.

Так, телеведуча Катя Осадча поділилася чарівним знімком із двома синами біля вбраної ялинки, при цьому її чоловіка Юрія Горбунова поряд немає.

"Нехай Різдво буде тихим і затишним. З Різдвом Христовим", — написала Осадча під фото.

Співачка Оля Полякова привітала українців прем’єрою зворушливої різдвяної композиції, яку записала разом із хітмейкером Ольгою Бажаною та своєю старшою дочкою Машею Поляковою.

"Напередодні свят ми презентуємо ніжну різдвяну листівку на композицію "Різдвяна". У відеороботі ми, кожна з нас, поділилася своїми різдвяними побажаннями. Нехай усі збудуться!", — написала Оля Полякова.

Телеведуча Леся Нікітюк також приєдналася до привітань. Вона показала свій сімейний різдвяний стіл та патріотичну ялинку із тризубом замість зірки. До свята телезірка вбрала навіть свого песика Рафіка, обмотавши його гірляндою.

"Зі Святвечором! З Різдвом!", — лаконічно привітала Леся Нікітюк.

Ведуча новин Марічка Падалко відзначає Різдво із трьома дітьми, поки її чоловік Єгор Соболєв на фронті. Як видно на фото, все сімейство вбралося в красиві вишиванки, а крім святкової куті у них на столі ще й домашній тортик.

"Христос рождається! Merry Christmas!", — написала Марічка Падалко.

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна поділилася яскравими кадрами у незвичайному світлому образі з українськими мотивами. Вона зображена на тлі різдвяних декорацій і також привітала українців зі святом.

"Святвечір. Христос рождається — славімо Його! Дай нам, Боже, миру", — написала Юлія Саніна.

Телеведучий Григорій Решетник зворушив сімейним відео із трьома синами та дружиною Крістіною. Вони зробили кумедну виставу біля ялинки в різдвяних светрах і приєдналися до привітань.

"З Різдвом! Перемоги Україні, миру, злагоди та любові кожній українській родині! Сьогодні Святвечір і наша сім’я загадала одне спільне українське бажання! Христос ся Рождає! Славімо Його", — написав Решетник.

Співачка та телеведуча Оля Цибульська підійшла до привітання українців вельми креативно. Вона зібрала невеликий вертеп, і вони всі разом заспівали традиційну українську колядку.

"Щасливих свят! І пам’ятайте, завдяки кому Різдво прийшло сьогодні у наш дім. Слава Україні", — написала Цибульська.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні традиції та заборони на Різдво. Також ви можете привітати близьких святковими листівками та яскравими картинками.