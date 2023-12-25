Різдво Христове 2023: що не можна робити сьогодні, щоб не втратити гроші
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Саме печера стала місцем народження Божественного Немовляти — Ісуса Христа
Згідно з новоюліанським церковним календарем, цього понеділка, 25 грудня (7 січня за старим стилем), православні віряни та греко-католики, а також католицька церква, святкують одне з найважливіших свят – Різдво Христове. Це друга за важливістю подія після Великодня, яка належить до дванадесятих свят. Воно відзначає Народження Ісуса Христа від Пресвятої Діви Марії. Урочистості, пов’язані з ним, починаються ще напередодні, у Різдвяний Святвечір.
Ісус Христос з’явився на світ у Віфлеємі, куди Діва Марія та її чоловік Йосип вирушили до участі у переписі населення. Оскільки вільного житла не знайшлося, їм довелося провести ніч у печері, яка зазвичай використовувалася пастухами як укриття у темний час доби разом із домашніми тваринами.
Ця печера стала святим місцем, де відбулося народження Божественного Немовляти. Про це диво ангел повідомив пастушій зграї, з’явившись до них з небес. Прибувши до печери, пастухи виявили, що немовля зігрівають від холоду дихання осел та віл. В той самий час прийшли волхви, яких привела зірка, яка вказала їм шлях до Вифлеємської печери.
Що не можна робити 25 грудня на Різдво
- Виносити сміття — до фінансових проблем.
- Лаятися, лихословити, ображати родичів і ображатись на них.
- Одягати старий чи непраний одяг.
- Ходити на полювання чи рибалку.
- Відвідувати цвинтарі.
- Прати, займатися рукоділлям.
- Ворожити — церква не схвалює подібні ритуали, особливо на такі важливі події.
Традиції та прикмети про погоду 25 грудня
У вечір 24 грудня (за старим стилем – 6 січня), сім’ї збиралися навколо святкового столу, накритого білою скатертиною. На цьому столі мали розташовуватися 12 страв, кожну з яких, згідно з традицією, обов’язково потрібно було скуштувати.
На Різдво Христове, як і сьогодні, прийнято було ходити в гості та приймати гостей у себе. У минулі часи наші пращури готувалися до цього свята задовго до його настання. Урочистість події відчувалася у всьому: в оздобленні житла, яке традиційно прикрашалося ялинками та ялиновими гілками, у дбайливо сервірованому столі та у святковому одязі. Заборонялися чорні кольори, адже радісна подія не терпить темних відтінків.
- Стоїть цього дня на вулиці міцний мороз — до спекотного літа.
- Відлига на Різдво – до весняних холодів.
- Якщо у Святвечір випав сніг — рік буде багатий на добрі звістки.
- Завиває завірюха — весна буде рання.
- Ясний день на Різдво — до хорошого врожаю на полях.
- Вирує хуртовина — до багатого врожаю меду.
- Свято випало на молодик — урожаю не чекай зовсім.
У кого іменини 25 грудня
25 грудня іменини відзначають: Леонід та Марія.
Які сьогодні ще свята в Україні та світі
У США 25 грудня відзначають Національний день гарбузового пирога та День "поцілуй кухаря". У 336 році в Римі також відбулося перше документально підтверджене святкування Різдва.
Зазначимо, що ті українці, які все ще воліють святкувати Різдво 7 січня, у 2024 році відзначатимуть Святвечір 6 січня. Блогер Віталій Чепинога для "Телеграфу" розповів про особливості святкування Різдва за двома датами.