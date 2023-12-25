Рождество Христово 2023: что нельзя делать сегодня, чтобы не утратить деньги

Именно пещера стала местом рождения Божественного Младенца — Иисуса Христа

Согласно новоюлианскому церковному календарю, в этот понедельник, 25 декабря (7 января по старому стилю), православные верующие и греко-католики, а также католическая церковь, празднуют один из самых важных праздников – Рождество Христово. Это второе по важности событие после Пасхи, которое относится к двунадесятым праздникам. Оно отмечает Рождение Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. Торжества, связанные с ним, начинаются еще накануне, в Рождественский Сочельник.

Иисус Христос появился на свет в Вифлееме, куда Дева Мария и ее супруг Иосиф отправились для участия в переписи населения. Поскольку свободного жилья не нашлось, им пришлось провести ночь в пещере, обычно использовавшейся пастухами как укрытие в темное время суток вместе с домашними животными.

Эта пещера стала святым местом, где произошло рождение Божественного Младенца. Об этом чуде ангел сообщил пастушьей стае, явившись к ним с небес. Прибыв к пещере, пастухи обнаружили, что младенца согревают от холода дыхание осел и вол. В то время же пришли волхвы, которых привела звезда, указавшая им путь в Вифлеемскую пещеру.

Что нельзя делать 25 декабря в Рождество

Выносить мусор — к финансовым проблемам.

— к финансовым проблемам. Ругаться, сквернословить, обижать родственников и обижаться на них .

. Надевать старую или нестираную одежду.

Ходить на охоту или на рыбалку.

Посещать кладбища.

Стирать, рукодельничать .

. Гадать — церковь не одобряет подобные ритуалы, особенно на такие важные события.

Традиции и приметы о погоде 25 декабря

В вечер 24 декабря (по старому стилю – 6 января), семьи собирались вокруг праздничного стола, накрытого белоснежной скатертью. На этом столе должны были располагаться 12 блюд, каждое из которых, согласно традиции, обязательно нужно было попробовать.

В Рождество Христово, как и сегодня, принято было ходить в гости и принимать гостей у себя. В старину наши предки готовились к этому празднику задолго до его наступления. Торжественность события ощущалась во всем: в убранстве жилья, которое традиционно украшалось елками и еловыми ветками, в заботливо сервированном столе и в праздничной одежде. Запрещались черные цвета, ведь радостное событие не терпит темным оттенкам.

Стоит в этот день на улице крепкий мороз — к жаркому лету.

Оттепель на Рождество — к весенним холодам.

Если в Сочельник выпал снег — год будет богат на хорошие вести.

Завывает вьюга — весна будет ранняя.

Ясный день в Рождество — к хорошему урожаю на полях.

Бушует метель — к богатому урожаю меда.

Праздник выпал на новолуние — урожая не жди вовсе.

У кого именины 25 декабря

25 декабря именины отмечают: Леонид и Мария.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В США 25 декабря отмечают Национальный день тыквенного пирога и День "поцелуй повара". В 336 году в Риме также состоялось первое документально подтвержденное празднование Рождества.

Отметим, что те украинцы, которые все еще предпочитают праздновать Рождество 7 января, в 2024 году будут отмечать Сочельник 6 января. Блогер Виталий Чепинога для "Телеграфа" рассказал об особенностях празднования Рождества по двум датам.