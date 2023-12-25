Рождество Христово 2023: что нельзя делать сегодня, чтобы не утратить деньги
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Именно пещера стала местом рождения Божественного Младенца — Иисуса Христа
Согласно новоюлианскому церковному календарю, в этот понедельник, 25 декабря (7 января по старому стилю), православные верующие и греко-католики, а также католическая церковь, празднуют один из самых важных праздников – Рождество Христово. Это второе по важности событие после Пасхи, которое относится к двунадесятым праздникам. Оно отмечает Рождение Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. Торжества, связанные с ним, начинаются еще накануне, в Рождественский Сочельник.
Иисус Христос появился на свет в Вифлееме, куда Дева Мария и ее супруг Иосиф отправились для участия в переписи населения. Поскольку свободного жилья не нашлось, им пришлось провести ночь в пещере, обычно использовавшейся пастухами как укрытие в темное время суток вместе с домашними животными.
Эта пещера стала святым местом, где произошло рождение Божественного Младенца. Об этом чуде ангел сообщил пастушьей стае, явившись к ним с небес. Прибыв к пещере, пастухи обнаружили, что младенца согревают от холода дыхание осел и вол. В то время же пришли волхвы, которых привела звезда, указавшая им путь в Вифлеемскую пещеру.
Что нельзя делать 25 декабря в Рождество
- Выносить мусор — к финансовым проблемам.
- Ругаться, сквернословить, обижать родственников и обижаться на них.
- Надевать старую или нестираную одежду.
- Ходить на охоту или на рыбалку.
- Посещать кладбища.
- Стирать, рукодельничать.
- Гадать — церковь не одобряет подобные ритуалы, особенно на такие важные события.
Традиции и приметы о погоде 25 декабря
В вечер 24 декабря (по старому стилю – 6 января), семьи собирались вокруг праздничного стола, накрытого белоснежной скатертью. На этом столе должны были располагаться 12 блюд, каждое из которых, согласно традиции, обязательно нужно было попробовать.
В Рождество Христово, как и сегодня, принято было ходить в гости и принимать гостей у себя. В старину наши предки готовились к этому празднику задолго до его наступления. Торжественность события ощущалась во всем: в убранстве жилья, которое традиционно украшалось елками и еловыми ветками, в заботливо сервированном столе и в праздничной одежде. Запрещались черные цвета, ведь радостное событие не терпит темным оттенкам.
- Стоит в этот день на улице крепкий мороз — к жаркому лету.
- Оттепель на Рождество — к весенним холодам.
- Если в Сочельник выпал снег — год будет богат на хорошие вести.
- Завывает вьюга — весна будет ранняя.
- Ясный день в Рождество — к хорошему урожаю на полях.
- Бушует метель — к богатому урожаю меда.
- Праздник выпал на новолуние — урожая не жди вовсе.
У кого именины 25 декабря
25 декабря именины отмечают: Леонид и Мария.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
В США 25 декабря отмечают Национальный день тыквенного пирога и День "поцелуй повара". В 336 году в Риме также состоялось первое документально подтвержденное празднование Рождества.
Отметим, что те украинцы, которые все еще предпочитают праздновать Рождество 7 января, в 2024 году будут отмечать Сочельник 6 января. Блогер Виталий Чепинога для "Телеграфа" рассказал об особенностях празднования Рождества по двум датам.