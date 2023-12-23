Анита Луценко показала редкое фото своей 7-летней дочери

Фитнес-тренер поделилась милым кадром с подросшей Мией

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко, которая обрела популярность благодаря участию в проекте телеканал СТБ "Зважені та щасливі", редко показывает свою единственную дочь Мию. Девочка появилась на свет в 2016 году.

После полномасштабного вторжения России в Украину Анита Луценко с дочерью перебралась жить в Великобританию, в то же время ее муж Александр Лозовцов, которого тренер представила публике только в 2021 году, остался на родине.

Сейчас Мии 7 лет. Девочка ходит в местную школу, но продолжает учить как английский, так и родной украинский язык. Анита Луценко также работает онлайн и помогает украинкам худеть и держать себя в форме. В сторис Инстаграма тренер показала, как подрос ее ребенок. Анита выложила черно-белый снимок, который был сделан профессиональным фотографом.

Анита Луценко с дочерью Мией

Недавно Луценко публиковала забавное общее фото с девочкой. Звездная мама с дочерью позировали в одинаковых спортивных костюмах, а в посту тренер написала, как воспитывает дочь. Всего Анита выделила 16 правил, которых старается придерживаться, чтобы Мия росла открытой, активной и умной.

По словам спортсменки, Мия понимает слово "нет". Кроме того, Луценко ограничивает использование дочерью гаджетов, предоставляя контент только на украинском или английском языках. Каждый день Мия обязана прочитывать 20 страниц книги.

Относительно еды, девочка сама выбирает, что ей хочется есть, а десерт разрешается только после основного приема пищи. Вода — единственный напиток, который Анита разрешает дочери.

Она старается не повышать голос по отношению к Мии, и если такое случится, она обсуждает инцидент с психологом. Также тренер не настаивает на том, чтобы дочь занималась спортом профессионально. В семье существует еще одно правило: если Мия не понимает шутку, родители стараются ее объяснить.

Анита с мужем Александом Лозовцовім

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