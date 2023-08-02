Будут ли новые выпуски "Зважених і щасливих" во время войны: Боржемская ответила

Последний сезон популярного проекта СТБ вышел в 2019 году

Украинский фитнес-тренер, звездный тренер популярного на телевидении проекта о похудении "Зважені і щасливі" Марина Боржемская ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети, стоит ли ждать на экранах выхода нового сезона программы.

В сторис Инстаграма Боржемская отметила, что, к сожалению, такой проект в условиях войны снимать очень трудно. При этом, по словам тренера, ей хотелось бы вернуться к этой работе. С ее мнением согласился Иракли Макацария, являвшийся еще одним тренером "Зважених і щасливих" в 9 сезоне (2019 год).

"Но было классно, правда Иракли?" – спросила Боржемская у своего коллеги. "Было очень очень", — ответил Макацария, прибавив к сообщению эмодзы в виде пламени.

Напомним, что последний 9-й сезон проекта "Зважені і щасливі" вышел в эфир телеканала СТБ в 2019 году, затем съемки шоу приостановились на неопределенное время. Ведущей тогда была Анита Луценко. Победителем стала пара — Павел Назаренко и Наталья Кириленко, которая была в команде Иракли Макацария.

Павел Назаренко и Наталья Кириленко, и тренер Иракли Макацария

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти на фронте декоратора-постановщика канала СТБ — Ярослава Пикузы. До войны мужчина работал над такими популярными проектами, как "Холостяк", "МастерШеф" и многими другими.