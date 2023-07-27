Макацария рассказал о своем отношении к россиянам в Грузии: "Зазомбированная часть" (видео)

Экс-"холостяк" негативно относится к сбежавшим россиянам из рф

Бывший герой проекта "Холостяк", грузинский предприниматель Иракли Макацария прокомментировал ситуацию с россиянами в Грузии, которые спрятались в его стране от мобилизации в самой стране-агрессорше россии.

Мужчина дал интервью украинскому ведущему Славе Демину, где рассказал, что в рф значительная часть людей просто зазомбированная. Однако, по словам Макацария, он физически не сталкивался в Грузии с теми россиянами, которые открыто поддерживают войну против Украины.

При этом Иракли заявил, что негативно относится к потокам жителей рф в свою родную страну.

"Мне бы хотелось, чтобы это как-то либо регулировалось, либо не было возможности в Грузии начинать какой-то бизнес, или заниматься какой-то коммерческой деятельностью. Это моя личная позиция", — сказал бывший "холостяк".

Также мужчина подтвердил слова Демина, что грузины принципиально не переходят на российский язык, а общаются или на грузинском языке, или на английском.

Напомним, что само правительство Грузии поддержало решение российского президента владимира путина о восстановлении авиасообщения между странами и об отмене визового режима для грузинских граждан. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила резко против и назвала этот шаг "российской провокацией". Также сообщалось, что Тбилиси не намерены присоединяться к санкциям против москвы.