Для Грузии было открыто авиасообщение с россией, а также был предоставлен безвиз

Вместо кандидататства в Евросоюз, которого пророссийское правительство Грузии не особо то и хочет, безвиз с россией. Такие "ошеломляющие" перспективы открылись перед грузинами, ведь путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Так, журналист известного российского пропагандиста владимира соловьева заявил, что для Грузии было открыто авиасообщение с россией, а также был предоставлен безвиз. При этом свой пост россиянин сопроводил унизительным для грузин сообщением: "Веди себя хорошо и русский царь одарит тебя милостями".

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемыми отмену визового режима и возобновление прямых авиарейсов между рф и Грузией — из-за того, что россия продолжает войну против Украины и по-прежнему оккупирует часть территории Грузии.

"Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!", — говорит она.

Напомним, что авиасообщение между Грузией и россией было прервано по приказу путина еще в 2019 году после протестов грузин, известных, как "Ночь Гаврилова". Все началось с того, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Такое поведения россиянина не на шутку разозлило грузин и спровоцировало протесты и беспорядки.

В ответ на это путин решил "наказать" Грузию и издал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности рф и защиты граждан рф от преступных и иных противоправных действий". С тех пор российским авиакомпаниям временно запретили осуществлять пассажирские авиарейсы с территории рф на территорию Грузии.

Но, как можно увидеть сейчас, карманное правительство в Тбилиси делает все для сближения с россией и отдаления от Украины и ЕС, чем зарабатывает вот такие "поблажки" от диктатора.

Ранее мы писали о том, почему Грузия отказалась передать ВСУ "Буки", полученные от Киева в 2008 году.