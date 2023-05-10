Подарунки за відданість? путін повернув Грузії безвіз та авіасполучення з рф, росіяни вже насміхаються

Для Грузії було відкрито авіасполучення з росією, а також було надано безвіз

Замість кандидататства до Євросоюзу, якого проросійський уряд Грузії не дуже й хоче, безвіз із росією. Такі "приголомшливі" перспективи відкрилися перед грузинами, адже путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Так, журналіст відомого російського пропагандиста володимира соловйова заявив, що для Грузії було відкрито авіасполучення з росією, а також було надано безвіз. При цьому свій пост росіянин супроводжував принизливим для грузинів повідомленням: "Поводься добре і російський цар обдарує тебе милістю".

У той же час президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала неприйнятними скасування візового режиму та відновлення прямих авіарейсів між росією та Грузією — через те, що росія продовжує війну проти України і, як і раніше, окупує частину території Грузії.

"Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприйнятні, поки росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію!" — каже вона.

Нагадаємо, що авіасполучення між Грузією та росією було перервано за наказом путіна ще у 2019 році після протестів грузинів, відомих, як "Ніч Гаврилова". Все почалося з того, що депутат Держдуми від КПРФ Сергій Гаврилов під час відкриття засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я у парламенті Грузії сів у крісло спікера. Така поведінка росіянина не на жарт розлютила грузинів і спровокувала протести та заворушення.

У відповідь на це путін вирішив "покарати" Грузію і видав указ "Про окремі заходи щодо забезпечення національної безпеки росії та захисту громадян росії від злочинних та інших протиправних дій". З того часу російським авіакомпаніям тимчасово заборонили здійснювати пасажирські авіарейси з території росії на територію Грузії.

Але, як можна побачити зараз, кишеньковий уряд у Тбілісі робить все для зближення з росією та віддалення від України та ЄС, чим заробляє ось такі "поблажки" від диктатора.

Раніше ми писали про те, чому Грузія відмовилася передати ЗСУ "Буки", отримані від Києва у 2008 році.