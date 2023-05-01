путін схвалює: у Грузії зробили гучну заяву щодо вступу до ЄС

Грузії тепер все одно вступить вона до ЄС чи ні

У Грузії змінили свою риторику щодо вступу до Євросоюзу, а також заявили, що не отримують статусу кандидата через свою позицію в ситуації з війною в Україні.

Таку думку висловив журналістам генеральний секретар правлячої партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія", мер Тбілісі Каха Каладзе.

За його словами, відмова у наданні статусу кандидата Грузії була політичним рішенням.

"Відмова у наданні статусу кандидата була політичним рішенням, і суспільство дуже добре зрозуміло, чому це сталося. Влада Грузії для них представляє проблему, тому що не приєднується до санкцій (проти росії — Ред.), не починає війну, не відкриває "другий фронт " у країні. Яке рішення буде прийнято, це вже від нас не залежить. Якщо нададуть, зрадіємо. Якщо не нададуть, то і це не проблема", — заявив Каладзе.

Варто зазначити, що ще рік тому у Грузії заявляли, що готові працювати над тим, щоб стати кандидатом. Так, наприклад, президент Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила в Twitter, що її держава готова найближчими місяцями рішуче працювати для того, щоб досягти статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

При цьому сам народ Грузії, як це можна було побачити на недавніх акціях протестів, виступає саме за європейський шлях для своєї країни. Адже коли тисячі людей виходили на мітинги проти законів про іноногентів в руках, у них виднілися прапори ЄС.

Нагадаємо, що в Україні ще в березні зазначали, що в той час, як Україна і грузинський народ хочуть разом йти в ЄС, влада Грузії йде в протилежному напрямку.