путин одобряет: в Грузии сделали громкое заявление насчет вступления в ЕС

Грузии теперь все-равно вступит она в ЕС или нет

В Грузии изменили свою риторику насчет вступления в Евросоюз, а также заявили, что не получают статус кандидата из-за своей позиции в ситуации с войной в Украине.

Такое мнение выразил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, отказ в предоставлении статуса кандидата Грузии был политическим решением.

"Отказ в предоставлении статуса кандидата был политическим решением, и общество очень хорошо поняло, почему это произошло. Власть Грузии для них представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям (против россии — Ред.), не начинает войну, не открывает "второй фронт" в стране. Какое решение будет принято, это уже от нас не зависит. Если предоставят, обрадуемся. Если не предоставят, то и это не проблема", — заявил Каладзе.

Стоит отметить, что еще год назад в Грузии заявляли, что готовы работать над тем, чтобы стать кандидатом. Так, например, президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила в Twitter, что ее государство готово в ближайшие месяцы решительно работать для того, чтобы достичь статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

При этом, сам народ Грузии, как это можно было увидеть на недавних акциях протестов выступает именно за европейский путь для своей страны. Ведь когда тысячи людей выходили на митинги против законов об ионогенах в руках у них виднелись флаги ЕС.

Напомним, что в Украине еще в марте отмечали, что в то время, как Украина и грузинский народ хотят вместе идти в ЕС, власти Грузии идут в противоположном направлении.