Арахамия и МИД Украины поставили на место грузинского премьера

Украина не хочет войны Грузии, а хочет, чтобы наши страны шли в ЕС вместе

В Украине ответили на критику украинских политиков от премьер-министра Грузии за поддержку протестов и обвинения их в том, что они якобы вмешиваются во внутренние дела страны.

Свое мнение на этот счет высказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам сбережение демократии в Грузии, власть которой полна агентами россии, – ключевая задача всего мирового сообщества.

"Грузинский народ это понимает, десятки тысяч молодых людей в Грузии это понимают, а премьер-министр делает вид, что не понимает. Думаю, что начнет понимать тогда, когда будут опубликованы счета и транзакции его ближайшего окружения. Жаль только, что в Грузии расследовать это будет некому, потому что "рука руку моет", — говорит Арахамия.

При этом он отметил, что Украина вовсе не хочет войны Грузии, как тем пугают грузин в правительстве, а хочет, чтобы наши страны шли в ЕС вместе.

"И хватит пугать грузинский народ тем, что в Украине желают Грузии войны. Мы, как никто другой, понимаем, что такое война и никому таких страданий кроме россии пожелать не можем. Украина хочет идти в ЕС вместе с братьями грузинами и очень больно наблюдать, как грузинские власти идут абсолютно в противоположном направлении", — подчеркивает Арахамия.

Также на громкие заявления грузинского премьера отреагировали и в украинском МИД. Там отметили, что грузинские власти "не там ищут врагов".

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что за последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных в Украину заявлений. В частности, почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с россией, направлении сил для разжигания гражданской войны.

"Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью. Не там ищет врага грузинские власти", — подчеркнул спикер МИД.

В МИД отметили, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов.

"Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость. Со своей стороны, Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего", — добавил Николенко.

Детали: в начале марта в Грузии вспыхнули массовые волнения. Граждане вышли на протесты вскоре после того, как парламент страны поддержал скандальный закон об "иностранных агентах", который по сути является копией российского аналога.

Впрочем марионеточные власти Грузии, решили, похоже, переложить ответственность со своей головы на здоровую и увидели "украинский след" в массовых протестах.

Все, что нужно знать о прошедших в Грузии митингах вы можете прочитать в материале "Телеграфа".