Долой российские законы: что нужно знать о протестах в Грузии

Вместо реформ для вступления в ЕС грузины получили подражание российскому опыту в подавлении инакомыслия

В Грузии снова вспыхнули протесты — на этот раз грузин возмутил "законопроект об иноагентах", такой же, как уже десять лет использует россия для подавления инакомыслия.

Тысячи митингующих не расходились, несмотря на водометы и слезоточивый газ, держа флаги Евросоюза и Украины, намекая, что их мечта о сближении с Западом не пересекается с "Грузинской мечтой". Тем более что законопроект уже раскритиковал ЕС, полгода назад отказавший Грузии в статусе кандидата на вступление.

Что происходит в Тбилиси

Протесты в Тбилиси 7 марта. Фото: Tamara Gurchiani (Twitter), OnGeLive (Twitter),

В Тбилиси во вторник вечером тысячи протестующих вышли под здание парламента с флагами, Грузии, Евросоюза и Украины после того, как парламент поддержал в первом чтении проект закона об "иностранных агентах". Некоторые бросали камни и дымовые шашки, протестующие штурмовали баррикаду у входа в парламент и снесли ее.

На видеозаписях видно, как протестующие скандировали "Долой российские законы".

Протесты в Тбилиси 7 марта. Фото: Miro Mamulashvili (Twitter), Robert Ananyan (Twitter), Radio Tavisupleba (Twitter)

Полиция применила водометы и слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов. Привлекли спецназовцев и патрульную полицию, граждан задерживали.

Некоторые протестующие падали на землю и кашляли. Людям, пострадавшим от действия слезоточивого газа, оказывали помощь на лестнице у здания парламента.

Агентство "Новости-Грузия" сообщило о задержании 66 участников акции. Лидера партии "Горчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе избили во время задержания. Это было зафиксировано камерами нескольких телеканалов.

Оппозиция в свою очередь анонсировала продолжение протестов перед зданием правительства Грузии сегодня во второй половине дня.

Закон, продиктованный москвой

В конце февраля грузинские депутаты из партии "Сила народа", которую называют антизападной, представили законопроект об обязательной регистрации "иностранных агентов", передает грузинское "Радио Свобода".

Это затронет СМИ и общественные организации. Любые организации, получающие более 20% своего финансирования из-за границы, должны регистрироваться как "иностранные агенты", в противном случае им грозит значительный штраф.

Это напоминает закон 2012 года в россии, который используется для подавления инакомыслия.

Во вторник вечером законопроект прошел первое чтение в парламенте. Он еще должен пройти второе и третье чтение, но имеет поддержку руководящей партии "Грузинская мечта". Ожидается, что парламент его одобрит.

Президент Саломе Зурабишвили заявила, что она на стороне протестующих и пообещала наложить вето:

"Вы представляете свободную Грузию, Грузию, которая видит свое будущее на Западе, и никому не позволите это будущее забрать", — сказала она в обращении.

Кто кого: мечта грузин о ЕС vs "Грузинская мечта" Иванишвили

Согласно последним опросам, 85% грузин поддерживают членство в ЕС, европейская перспектива официально закреплена в конституции.

Но в Грузии с 2012 года руководящей партией является "Грузинская мечта". Основатель партии, бывший глава и экс-премьер-министр Бидзина Иванишвили, имеет тесные связи с россией, где он нажил миллиардное состояние в девяностых. Именно Иванишвили в Грузии считают "серым кардиналом" и "кукловодом" правящей партии.

С 2012 года партия "Грузинская мечта" не смогла продемонстрировать преданность европейским стремлениям и, наоборот, сближается с москвой, передает "Politico". Кроме того, Тбилиси не поддержал санкции Запада после вторжения россии в Украину и угождает кремлю, воспользовавшись возможностью экспортировать товары в рф.

В июне 2022 года Европарламент отказал Грузии и не предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз. В это же время статус кандидата на членство получили Украина и Молдова.

Брюссель потребовал выполнить несколько условий:

деолигархизировать политическую жизнь (сократить влияние на политические процессы Иванишвили );

политическую жизнь (сократить влияние на политические процессы ); настаивает на проведении глубинной реформы в судебной системе, обеспечивающей независимость судов.

Офис верховного представителя ЕС Жозепа Борреля уже предупредил о последствиях для Грузии в случае принятия закона об "иноагентах":

"Это противоречит заявленной цели Грузии стать членом Евросоюза. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для отношений между нами", — сказал Боррель.

Как сообщал "Телеграф", отказ предоставить статус кандидата на вступление вызвал протесты в Тбилиси. Люди выходили на "Марш за Европу" из-за того, что правительство не хочет, чтобы навязчивые реформы ЕС пошатнули отношения с кремлем.