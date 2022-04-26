В Грузии ответили на критику Зеленского и призвали "забыть обиды"

В Минобороны Грузии ответили на критику президента Украины.

В правительстве Грузии говорят, что делают все возможное, чтобы поддержать Украину и ее народ, а также активно предоставляют гуманитарную помощь нашей стране.

Об этом рассказал министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, сообщает издание "Новости-Грузия".

"Не менее важно, каково отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Вероятно, на мой взгляд, нет другой страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас", — сказал он.

По его словам, Грузия является первой страной по объемам гуманитарной помощи нашей стране.

Бурчуладзе также заявил, что считает отзыв посла ошибкой и отметил, что чем быстрее наши страны забудут обиды, тем быстрее они будут развиваться.

Вместе с тем он отверг утверждение о том, что Тбилиси якобы не поддерживает санкции против россии, поскольку она присоединилась ко всем "критическим" пакетам ограничительных мер, которые были введены ООН, Советом Европы и другими.

"Глупо присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут угнетать население Грузии", — сказал он.

Эти слова являются ответом на заявления президента Украины Владимира Зеленского, который во время своей пресс-конференции в киевском метрополитене заявил, что не понимает позиции властей страны и их отказ присоединиться к санкциям, введенным против россии после начала вторжения. Зеленский заявил, что наша страна не хочет никаких конфликтов с Грузией и вернет посла, как только почувствует поддержку со стороны ее лидеров.

Посол Украины из Тбилиси был отозван еще 1 марта, тогда Зеленский сообщил, что причиной тому стало нежелание страны присоединяться к санкциям, а также запрет для своих добровольцев отправиться на помощь украинским защитникам.