У Грузії відповіли на критику Зеленського та закликали "забути образи"

У Міноборони Грузії відповіли на критику президента України.

В уряді Грузії кажуть, що роблять все можливе, щоб підтримати Україну та її народ, а також активно надають гуманітарну допомогу нашій країні.

Про це розповів міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе, повідомляє видання "Новини-Грузія".

"Не менш важливо, яке ставлення у грузинському суспільстві до українців, і українці це не приховують. Мабуть, на мою думку, немає іншої країни, де так ставляться до українських громадян, як у нас", — сказав він.

З його слів, Грузія є першою країною за обсягами гуманітарної допомоги нашій країні.

Бурчуладзе також заявив, що вважає відкликання посла помилкою і зазначив, що чим швидше наші країни забудуть образи, тим швидше вони розвиватимуться.

Водночас він відкинув твердження про те, що Тбілісі нібито не підтримує санкції проти росії, оскільки вони приєдналися до всіх "критичних" пакетів обмежувальних заходів, запроваджених ООН, Радою Європи та іншими.

"Нерозумно приєднуватися до тих санкцій, які не вплинуть на агресора, а пригнічуватимуть населення Грузії", — сказав він.

Ці слова є відповіддю на заяви президента України Володимира Зеленського, який під час своєї пресконференції у київському метрополітені заявив, що не розуміє позиції влади країни та їхньої відмови приєднатися до санкцій, введених проти росії після початку вторгнення. Зеленський заявив, що наша країна не хоче жодних конфліктів із Грузією та поверне посла, як тільки відчує підтримку з боку її лідерів.

Посол України з Тбілісі був відкликаний ще 1 березня, тоді Зеленський повідомив, що причиною цього стало небажання країни приєднуватися до санкцій, а також заборона для своїх добровольців вирушити на допомогу українським захисникам.