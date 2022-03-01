Укр

Зеленский отозвал двух послов за помощь России: подробности

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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Зеленский действует решительно Новость обновлена 01 марта 2022, 12:53
Зеленский действует решительно

Дипломатические шаги тоже могут быть твердыми и решительными

Украинские послы из Грузии и Кыргызстана отправляются домой. Президент Владимир Зеленский принял решение отозвать дипломатов на Родину из-за того, что государства, в которых они находятся, решили умолчать или поддержать оккупационные действия Российской Федерации в Украине.

Об этом глава государства заявил во время последнего обращения к нации.

Напомним, что послом Украины в Грузии еще с 2017 года Иван Долгов. По мнению президента, Грузя сейчас устраивает преграды для своих добровольцев, готовых поддерживать украинскую армию, а также выявляет "неморальную позицию" в отношении санкций против РФ.

В Кыргызской республике позицию Украины представляет Валерий Жовтенко. На этот пост он был назначен в 2018 году. Добавим, что Кыргызстан после начала российского вторжения выразил свое согласие с действиями Кремля. Украина же отзывает своего дипломата из-за оправдания агрессии.

Отметим, что всеобщая международная поддержка нашего государства в это время постоянно усиливается. Другие страны оказывают нам военную, гуманитарную и финансовую помощь.

При этом Украина решила подавать заявку на вступление в Евросоюз. Более того, документ уже подписан президентом Владимиром Зеленским и зарегистрирован в Брюсселе. При этом идею о предоставлении Украине статуса члена ЕС поддержало уже около трети стран-участников объединения.

Теги:
#Украина #Россия #Грузия #Война #Кыргызстан #Владимир Зеленский
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