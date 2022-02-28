Укр

Уже около трети стран ЕС высказались за вступление Украины в Евросоюз: детали

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
64
Украину хотят видеть среди стран-участниц Евросоюза. Новость обновлена 28 февраля 2022, 23:23
Украину хотят видеть среди стран-участниц Евросоюза.

Речь идет о поддержке восьми стран-членов ЕС.

Около трети стран-членов Европейского союза поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в экономическо-политическом объединении.

Совместное письмо лидеров государств было опубликовано на сайте президента Литвы Гитанаса Науседы.

Это Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения.

"Мы, президенты государств-членов ЕС: Республики Болгарии, Чешской Республики, Эстонской Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Польша, Словацкой Республики и Республики Словения твердо убеждены, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС. Поэтому мы призываем консолидировать высшую политическую поддержку Украины и дать возможность институтам ЕС принять меры для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и открыть процесс переговоров", — говорится в совместном заявлении стран-членов ЕС.

Восемь членов ЕС поддержали немедленное вступление Украины
Восемь членов ЕС поддержали немедленное вступление Украины

Напомним, что заявление на безотлагательное включение нашего государства в Евросоюз украинские власти подали в понедельник, 28 февраля. По словам президента Владимира Зеленского, украинская армия сейчас борется за мир не только в нашем государстве, но и во всей Европе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Европейском союзе подтвердили, что хотели бы видеть Украину в своем составе.

Теги:
#Украина #Евросоюз #Поддержка #Членство
Харьков после обстрелов
Харьков
"Семья сгорела заживо": шокирующие потери Харькова после обстрелов России
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Харьков после обстрелов
"Семья сгорела заживо": шокирующие потери Харькова после обстрелов России
Дата публикации
Категория
Путину предложили пройти путь Гитлера до конца
"Как в 1945-м": посол Украины с трибуны ООН предложил Путину "традиционный" вариант самоубийства (видео)
Дата публикации
Категория
Прицельный удар был нанесен "Байрактаром"
Ударили по полной: в Сумской области уничтожено около сотни единиц российской техники (видео)
Дата публикации
Категория
Российский комплекс "Искандер"
По Броварам ударила ракета "Искандер": момент и последствия попали на видео
Дата публикации
Категория
Российская армия продолжает атаковать, неся большие потери
Война – день 5: Украина подвергается бомбежкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину (обновляется)