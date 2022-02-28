"Одни из нас": в ЕС сделали заявление по членству Украины

Украина это часть Европы, говорят в ЕС

В Европейском союзе подтвердили, что хотели бы видеть Украину в своем составе.

Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в комментарии Euronews.

По ее словам, межу Украиной и ЕС существует тесная связь, например, в вопросах интеграции в единый рынок. Кроме того, она отметила, что есть очень плотное сотрудничество по энергосетям.

"Так много тем, по которым мы очень тесно сотрудничаем, и действительно, со временем они (украинцы, — ред.) станут нашей частью. Они одни из нас, и мы хотим, чтобы они были с нами", — сказала председатель ЕК.

Она не стала уточнять, будет ли быстрым процесс вступления, однако подчеркнула, что в Европе доверие к российскому президенту было "полностью подорвано".

Также фон дер Ляйен выразила надежду, что переговоры между Украиной и Россией произойдут, а также чтобы условия устраивали украинскую сторону.

Стоит напомнить, что ЕС уже поддержал отключение России от межбанковской системы SWIFT и ввел жесткие санкции, из-за чего жители страны-агрессора уже познали все прелести длинных очередей к банкоматам и резкого падения национальной валюты с 80 до 150 рублей за доллар. При этом стоит учитывать, что биржи откроются лишь утром понедельника.

Кроме того, помимо помощи в виде оружия и оборудования для ВСУ от правительств отдельных стран, ЕС готов профинансировать закупку оборонительных средств для украинских защитников. Не исключается также то, что речь пойдет о поставке боевой авиации.