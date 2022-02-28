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"Одні з нас": у ЄС зробили заяву щодо членства України

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Урсула фон дер Ляйєн Новина оновлена 28 лютого 2022, 03:00
Урсула фон дер Ляйєн

Україна це частина Європи, кажуть у ЄС

У Європейському союзі підтвердили, що хотіли б бачити Україну у своєму складі.

Про це розповіла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у коментарі Euronews.

За її словами, між Україною та ЄС існує тісний зв’язок, наприклад, у питаннях інтеграції у єдиний ринок. Крім того, вона зазначила, що є дуже щільна співпраця з енергомережами.

"Так багато тих, за якими ми дуже тісно співпрацюємо, і справді, згодом вони (українці, ред.) стануть нашою частиною. Вони одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були з нами", — сказала голова ЄК.

Вона не стала уточнювати, чи буде швидким процес вступу, проте наголосила, що в Європі довіра до російського президента була "повністю підірвана".

Також фон дер Ляйєн висловила сподівання, що переговори між Україною та Росією відбудуться, а також щоб умови влаштовували українську сторону.

ЄС вже підтримав відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT і ввів жорсткі санкції, через що жителі країни-агресора вже пізнали всі принади довгих черг до банкоматів та різкого падіння національної валюти з 80 до 150 рублів за долар. При цьому варто зважати на те, що біржі відкриються лише вранці понеділка.

Крім того, крім допомоги у вигляді зброї та обладнання для ЗСУ від урядів окремих країн ЄС готовий профінансувати закупівлю оборонних засобів для українських захисників. Не виключається також те, що йтиметься про постачання бойової авіації.

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#Україна #ЄС #Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйєн
Україна
"Одні з нас": у ЄС зробили заяву щодо членства України
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