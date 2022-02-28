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"Українці – у чергах до військкоматів, а росіяни – до банкоматів": у РФ паніка через війну з Україною

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Черги до банкоматів у Росії Новина оновлена 28 лютого 2022, 01:18
Черги до банкоматів у Росії

І це лише початок.

Вже п’яту добу Україна продовжує боротися з агресором. Коли окупанти продовжують обстрілювати українські міста, звичайні російські громадяни починають відчувати на собі санкції.

У мережі публікують відео величезних черг до банкоматів та відділень банків у Росії. Люди намагаються зняти гроші, які з кожною годиною знецінюються.

Користувач Facebook Олексій Голобуцький показав, що відбувається в одному із ТЦ Москви. В черзі до банку "Тінькофф" стоять 70 людей.

За свідченням очевидців, гроші закінчуються за 40 хвилин після довантаження.

"Кому що. Українці – у чергах до військкоматів за зброєю та записом у тероборони. Росіяни – у чергах за грошима, які на очах закінчуються та знецінюються", – підписав публікацію користувач.

Ще одне відео біля банкомату в Москві показав у Twitter користувач Oles Filonenko.

"У Москві та інших містах Росії перед банкоматами збираються величезні черги. Фото зроблено о 5-й годині ранку", — підписано відео.

Повідомляється, що долар уже продають по 150 рублів, це при тому, що 23 лютого долар коштував 80 рублів. А завтра відкриється біржа і курс рубля полетить у прірву.

Зазначимо, що економісти вже дають невтішні прогнози щодо того, чим війна Путіна в Україні обернеться для Росії.

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#Росія #Курс рубля
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