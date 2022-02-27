Євросоюз дасть Україні бойові літаки: подробиці

Також російські повітряні судна більше не зможуть приземлятися в аеропортах ЄС

ЄС, допомагаючи нам вистояти проти окупації Росії, постачатиме в Україну бойові літаки.

Про це 27 лютого заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, російські літаки не зможуть більше користуватися повітряним простором та аеропортами ЄС.

"Ми бачимо кричущі порушення міжнародного права і дедалі більше об’єктів цивільної інфраструктури, що порушують міжнародне гуманітарне право. Путін бомбить, завдає ракетних ударів і вбиває безневинних людей", — сказав чиновник, доручивши команді у Військовому штабі ЄС створити механізм для координації запитів української армії. .

За його словами, найближчим часом він обговорить із главами МЗС різних держав відключення РФ від SWIFT та висунуть додаткові лістинги проти олігархів.

"Ми націлимось на еліту путінського режиму, яка отримує фінансову вигоду від системи. Ми також посилимо наші заходи проти Білорусі, яка сприяла нападу Росії на Україну", — пообіцяв Боррель.

Коли, які літаки та в якій кількості прибудуть до України — наразі невідомо.

Нагадаємо, до Харкова для боротьби з російськими окупантами було доставлено потужну техніку від міжнародних партнерів. Йдеться про сотні протитанкових ракет, гранатометів, Javelin і зенітно-ракетні комплекси Stringer.