"Жалю не буде": Харків отримав новітню потужну зброю для оборони від російських військ

Навчання з її використання вже йдуть.

У Харків для боротьби з російськими окупантами доставили потужну техніку від міжнародних партнерів. Мова про сотні протитанкових ракет, гранатометів, Javelin та зенітно-ракетні комплекси Stringer.

Про це повідомив український волонтер Роман Донік.

За його словами, протитанкові NLAW, SMAW-D, Javelin, ПЗРК Stinger та інша зброя вже була доставлена у Харків та передана Збройним Силам України для оборони міста.

"Вже можна про це казати. В Харків зайшов довгоочікуваний конвой. Дуже багато всяких смачних приправ для смажених асвабадітєлей. Рахунок йде на сотні штук кожної номенклатури", — зазначив волонтер.

За його словами, вже зараз у місті формуються мобільні групи винищувачів танків та всякого металевого брухту з РФ. Вже йде навчання користувачів.

"Ворог повинен знати, коли він буде їхати на Харків, що під кожним кущем, є вірогідність зустріти нашого гранатометника. І ще. Ми знаємо що російські солдати знають, що прийшли вбивати Українців, а не навчання. Тому жалю не буде", — заявив Роман Донік.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Швеція порушила багаторічну традицію та прийняла рішення про передачу зброї Україні. Крім того, допомогти вже погодився альянс НАТО, зокрема блок передасть нашій країні зброю, включаючи системи ППО. Профінансувати закупівлю зброї для України погодився і Євросоюз.