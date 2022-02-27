Швеція порушила багаторічну традицію та відправляє зброю Україні: про що йдеться
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 611
Швеція дасть гранатомети, сухпайки, каски та бронежилети для ЗСУ
Швеція вирішила відмовитися від своєї багаторічної доктрини щодо відмови від постачання зброї до країн, де йде війна. Таке рішення було ухвалено у зв’язку з початком вторгнення Росії в Україну.
Як пише Reuters, про це повідомила прем’єр-міністр країни Магдалена Андерссон.
"Нашій безпеці буде краще, якщо ми підтримаємо здатність України захищатись від Росії", — сказала він журналістам у неділю.
Вона додала, що перше постачання буде включати 5 тисяч одноразових гранатометів Pansarskott m/86, більш відомих, як Bofors AT-4. Крім того, йдеться також про передачу на потреби ЗСУ 135 тисяч сухих пайків, 5 тисяч касок та 5 тисяч бронежилетів.
За даними міністра оборони країни Петера Хультквіста, українська сторона також просила поставки ПТРК NLAW, проте поки що невідомо чи дала шведська влада згоду
Примітно, що подібне постачання є першим з 1939 року, коли СРСР вторгся до Фінляндії. При цьому Швеція не є членом НАТО, хоча активно співпрацює з Альянсом.
Як повідомлялося раніше, підтримати українців у захисті своєї території від російської навали вирішили й інші країни світу. Так напередодні стало відомо, що Бельгія передасть для ЗСУ 3 тисячі автоматів та 200 гранатометів.
Крім того, допомогти вже погодився альянс НАТО, зокрема блок передасть нашій країні зброю, включаючи системи ППО. Крім того, профінансувати закупівлю зброї для України погодився і ЄС.