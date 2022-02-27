Швеция нарушила многолетнюю традицию и отправляет оружие Украине: о чем речь

Швеция даст гранатометы, сухпайки, каски и бронежилеты для ВСУ

Швеция решила отказаться от своей многолетней доктрины по отказу от поставок оружия в страны, где идет война. Такое решение было принято в связи с началом вторжения России в Украину.

Как пишет Reuters, об этом сообщила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

"Нашей безопасности будет лучше, если мы поддержим способность Украины защищаться от России", — сказала он журналистам в воскресенье.

Она добавила, что первая поставка будет включать в себя 5 тысяч одноразовых гранатометов Pansarskott m/86, более известных, как Bofors AT-4. Кроме того речь идет также о передаче на нужды ВСУ 135 тысяч сухих пайков, 5 тысяч касок и 5 тысяч бронежилетов.

По данным министра обороны страны Петера Хультквиста, украинская сторона также запрашивала поставки ПТРК NLAW, однако пока неизвестно дали ли шведские власти согласие

Примечательно, что подобная поставка является первой с 1939 года, когда СССР вторгся в Финляндию. При этом Швеция не является членом НАТО, хотя и активно сотрудничает с Альянсом.

Как сообщалось ранее, поддержать украинцев в защите своей территории от российского нашествия решили и другие страны мира. Так накануне стало известно, что Бельгия передаст для ВСУ 3 тысячи автоматов и 200 гранатометов.

Кроме того помочь уже согласился альянс НАТО, в частности блок передаст нашей стране оружие, включая системы ПВО. Кроме того профинансировать закупку оружия для Украины согласился и ЕС.