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"Украинцы – в очередях к военкоматам, а россияне — к банкоматам": в РФ паника из-за войны с Украиной

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Очереди к банкоматам в России Новость обновлена 28 февраля 2022, 01:18
Очереди к банкоматам в России

И это только начало.

Уже пятые сутки Украина продолжает бороться с агрессором. В то время, когда оккупанты продолжают обстреливать украинские города, обычные русские граждане начинают ощущать на себе санкции.

В сети публикуют видео огромных очередей к банкоматам и отделениям банков в России. Люди пытаются снять деньги, которые с каждым часом обесцениваются.

Пользователь Facebook Алексей Голобуцкий показал, что происходит в одном из ТЦ Москвы. К очереди в банк "Тинькофф" насчиталось 70 человек.

По свидетельству очевидцев, деньги заканчиваются через 40 минут после догрузки.

"Кому что. Украинцы – в очередях к военкоматам за оружием и записью в терробороны. Россияне — в очередях за деньгами, которые на глазах заканчиваются и обесцениваются", — подписал публикацию пользователь.

Еще одно видео возле банкомата в Москве показал в Тwitter пользователь Oles Filonenko.

"В Москве и других городах России перед банкоматами собираются огромные очереди. Фото сделано в 5 часов утра", — подписано видео.

Сообщается, что доллар уже продают по 150 рублей, это при том, что 23 февраля доллар стоил 80 рублей. А завтра откроется биржа и курс рубля полетит в бездну.

Отметим, что экономисты уже дают неутешительные прогнозы, относительно того, чем война Путина в Украине обернется для России.

Теги:
#Россия #Курс рубля
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