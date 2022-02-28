Вже майже третина країн ЄС висловилися за вступ України в Євросоюз: деталі

Мова про підтримку восьми країн-членів ЄС.

Майже третина країн-членів Європейського союзу підтримала негайне надання Україні статусу кандидата в економічно-політичному об'єднанні.

Спільний лист лідерів держав був опублікований на сайті президента Литви Гітанаса Науседи.

Це Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія.

"Ми, президенти держав-членів ЄС: Республіки Болгарії, Чеської Республіки, Естонської Республіки, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Польща, Словацької Республіки та Республіки Словенія твердо переконані, що Україна заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС. Тому ми закликаємо консолідувати найвищу політичну підтримку України та дати можливість інституціям ЄС вжити заходів для негайного надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС та відкрити процес переговорів", — йдеться у спільній заяві країн-членів ЄС.

Вісім членів ЄС підтримали негайний вступ України

Нагадаємо, що заяву на невідкладне включення нашої держави до Євросоюзу українська влада подала у понеділок, 28 лютого. За словами президента Володимира Зеленського, українська армія зараз бореться за мир не лише у нашій державі, а й у всій Європі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Європейському союзі підтвердили, що хотіли б бачити Україну у своєму складі.